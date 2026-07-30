Aqui há gato!

Uma munícipe de Santarém foi novamente à reunião de câmara alertar para a existência de uma colónia de gatos num prédio entaipado e em ruínas no centro histórico da cidade, que outrora foi sede da União de Santarém.

Uma munícipe de Santarém foi novamente à reunião de câmara alertar para a existência de uma colónia de gatos num prédio entaipado e em ruínas no centro histórico da cidade, que outrora foi sede da União de Santarém. A situação já envolveu a mobilização de meios dos Sapadores Bombeiros e da PSP em anterior ocasião, mas os gatos por lá continuam, sem forma de escapar e alimentados por amigos dos animais. Uma prisão com vista para quem passa, no centro da cidade….