Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-07-2026 18:00
Aqui há gato!
- foto O MIRANTE
Uma munícipe de Santarém foi novamente à reunião de câmara alertar para a existência de uma colónia de gatos num prédio entaipado e em ruínas no centro histórico da cidade, que outrora foi sede da União de Santarém.
Uma munícipe de Santarém foi novamente à reunião de câmara alertar para a existência de uma colónia de gatos num prédio entaipado e em ruínas no centro histórico da cidade, que outrora foi sede da União de Santarém. A situação já envolveu a mobilização de meios dos Sapadores Bombeiros e da PSP em anterior ocasião, mas os gatos por lá continuam, sem forma de escapar e alimentados por amigos dos animais. Uma prisão com vista para quem passa, no centro da cidade….
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