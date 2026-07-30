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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-07-2026 10:00

De Coruche para Benavente em voo directo

De Coruche para Benavente em voo directo
- foto O MIRANTE
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Depois de mais de 600 pombos terem sido abatidos em Coruche, parece que os sobreviventes receberam o aviso a tempo e rumaram a Benavente.

Depois de mais de 600 pombos terem sido abatidos em Coruche, parece que os sobreviventes receberam o aviso a tempo e rumaram a Benavente. A julgar por este telhado, vieram todos juntos e sem marcar visita para uma zona urbana próxima ao Bairro 28 de Setembro e das Areias. Com a crise da habitação, não admira que tenham optado por um condomínio com boa exposição solar, saída directa para o céu e renda aparentemente acessível. Em Coruche
apertou-se o cerco; em Benavente, pelos vistos, ainda há telhados disponíveis. Resta saber por quanto tempo, porque ao preço a que andam os quartos qualquer dia também aqui lhes pedem caução, fiador e três meses adiantados….

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