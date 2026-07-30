uma parceria com o Jornal Expresso
30/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-07-2026 21:00

Uma bênção com pouca graça em Riachos

Uma bênção com pouca graça em Riachos
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Festa da Bênção do Gado, em Riachos, celebra a tradição, mas a edição deste ano tem estado envolta em polémicas.

A Festa da Bênção do Gado, em Riachos, celebra a tradição, mas a edição deste ano tem estado envolta em polémicas. Primeiro, a segurança deixou a desejar. No primeiro fim-de-semana, um toiro levantou a grade de protecção, que por sinal não protegia nada, fugiu do recinto e deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave. A palha também foi assunto para criticar a organização. Uma semana antes do início do evento foram colocados fardos de palha junto a automóveis, apesar dos alertas para o elevado risco de incêndio. Tudo isto numa festa apoiada pela Câmara de Torres Novas com 100 mil euros, além de meios técnicos, logísticos e humanos. Mesmo assim, quem quer entrar na festa tem de abrir os cordões à bolsa, com bilhetes que chegam aos 10 euros por dia e passes de 30 euros. Para muitas famílias, a bênção foi paga duas vezes: primeiro nos impostos, depois à porta de entrada.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região