Uma bênção com pouca graça em Riachos

A Festa da Bênção do Gado, em Riachos, celebra a tradição, mas a edição deste ano tem estado envolta em polémicas. Primeiro, a segurança deixou a desejar. No primeiro fim-de-semana, um toiro levantou a grade de protecção, que por sinal não protegia nada, fugiu do recinto e deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave. A palha também foi assunto para criticar a organização. Uma semana antes do início do evento foram colocados fardos de palha junto a automóveis, apesar dos alertas para o elevado risco de incêndio. Tudo isto numa festa apoiada pela Câmara de Torres Novas com 100 mil euros, além de meios técnicos, logísticos e humanos. Mesmo assim, quem quer entrar na festa tem de abrir os cordões à bolsa, com bilhetes que chegam aos 10 euros por dia e passes de 30 euros. Para muitas famílias, a bênção foi paga duas vezes: primeiro nos impostos, depois à porta de entrada.