Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 21:00
Bênção de presidente
- foto DR
Na Festa da Bênção do Gado, em Riachos, o presidente da Câmara de Torres Novas entendeu que não bastava benzer os animais: era preciso também exorcizar os fantasmas das redes sociais.
Na Festa da Bênção do Gado, em Riachos, o presidente da Câmara de Torres Novas entendeu que não bastava benzer os animais: era preciso também exorcizar os fantasmas das redes sociais. José Trincão Marques insurgiu-se contra os críticos que se escondem atrás de perfis falsos para criticar a festa e, aproveitando o cenário, anunciou que ia “chamar os bois pelos nomes”. Chamou-lhes cobardes, com todas as letras, para que não restassem dúvidas nem bezerros por identificar. E assim mostrou que, além de defensor da festa, não tem receio de lançar o ferro em brasa e ir contra os críticos das redes sociais, doa a quem doer….
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