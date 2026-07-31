Bênção de presidente

Na Festa da Bênção do Gado, em Riachos, o presidente da Câmara de Torres Novas entendeu que não bastava benzer os animais: era preciso também exorcizar os fantasmas das redes sociais. José Trincão Marques insurgiu-se contra os críticos que se escondem atrás de perfis falsos para criticar a festa e, aproveitando o cenário, anunciou que ia “chamar os bois pelos nomes”. Chamou-lhes cobardes, com todas as letras, para que não restassem dúvidas nem bezerros por identificar. E assim mostrou que, além de defensor da festa, não tem receio de lançar o ferro em brasa e ir contra os críticos das redes sociais, doa a quem doer….