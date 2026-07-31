uma parceria com o Jornal Expresso
31/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 21:00

Bênção de presidente

Bênção de presidente
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na Festa da Bênção do Gado, em Riachos, o presidente da Câmara de Torres Novas entendeu que não bastava benzer os animais: era preciso também exorcizar os fantasmas das redes sociais.

Na Festa da Bênção do Gado, em Riachos, o presidente da Câmara de Torres Novas entendeu que não bastava benzer os animais: era preciso também exorcizar os fantasmas das redes sociais. José Trincão Marques insurgiu-se contra os críticos que se escondem atrás de perfis falsos para criticar a festa e, aproveitando o cenário, anunciou que ia “chamar os bois pelos nomes”. Chamou-lhes cobardes, com todas as letras, para que não restassem dúvidas nem bezerros por identificar. E assim mostrou que, além de defensor da festa, não tem receio de lançar o ferro em brasa e ir contra os críticos das redes sociais, doa a quem doer….

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região