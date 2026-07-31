uma parceria com o Jornal Expresso
31/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 18:00

Colunas para inglês ver

Colunas para inglês ver
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O munícipe Rui Lopes bem gesticulava, apontava para o técnico e pedia que aumentassem o som, enquanto o vereador Osvaldo Ferreira intervinha.

O munícipe Rui Lopes bem gesticulava, apontava para o técnico e pedia que aumentassem o som, enquanto o vereador Osvaldo Ferreira intervinha. O problema é que não havia som para aumentar porque as colunas do auditório do Museu Municipal de Coruche nunca estão ligadas nas reuniões de câmara de Coruche. Regra geral, os autarcas fazem-se ouvir, mas quando alguém não projecta suficientemente a voz ou fala num tom mais baixo, quem está do lado do público fica entregue à capacidade auditiva ou à leitura dos lábios. Talvez não fosse má ideia dar uso às colunas e não colocar apenas os microfones para a gravação das reuniões.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região