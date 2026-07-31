Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 18:00
Colunas para inglês ver
- foto O MIRANTE
O munícipe Rui Lopes bem gesticulava, apontava para o técnico e pedia que aumentassem o som, enquanto o vereador Osvaldo Ferreira intervinha.
O munícipe Rui Lopes bem gesticulava, apontava para o técnico e pedia que aumentassem o som, enquanto o vereador Osvaldo Ferreira intervinha. O problema é que não havia som para aumentar porque as colunas do auditório do Museu Municipal de Coruche nunca estão ligadas nas reuniões de câmara de Coruche. Regra geral, os autarcas fazem-se ouvir, mas quando alguém não projecta suficientemente a voz ou fala num tom mais baixo, quem está do lado do público fica entregue à capacidade auditiva ou à leitura dos lábios. Talvez não fosse má ideia dar uso às colunas e não colocar apenas os microfones para a gravação das reuniões.
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