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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 10:00

Um concurso público com direito a novela política

Um concurso público com direito a novela política
- foto O MIRANTE
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As reuniões da Câmara de Tomar deviam servir para discutir assuntos sérios como as casas abandonadas no concelho.

As reuniões da Câmara de Tomar deviam servir para discutir assuntos sérios como as casas abandonadas no concelho, saúde, transportes e o destino dos dinheiros públicos. Mas há sempre tempo para o indispensável campeonato municipal do diz-que-disse. Desta vez, Hugo Cristóvão acusou o executivo de já ter uma empresa escolhida para assegurar as AEC. O presidente Tiago Carrão respondeu que o processo contratual ainda decorre. O vereador contra-atacou com uma entrevista a um órgão local onde, segundo o mesmo, a vice-presidente teria revelado que a empresa já estava escolhida. A investigação política poderia e deveria ser guardada para assuntos mais importantes.

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