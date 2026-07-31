Um concurso público com direito a novela política

As reuniões da Câmara de Tomar deviam servir para discutir assuntos sérios como as casas abandonadas no concelho, saúde, transportes e o destino dos dinheiros públicos. Mas há sempre tempo para o indispensável campeonato municipal do diz-que-disse. Desta vez, Hugo Cristóvão acusou o executivo de já ter uma empresa escolhida para assegurar as AEC. O presidente Tiago Carrão respondeu que o processo contratual ainda decorre. O vereador contra-atacou com uma entrevista a um órgão local onde, segundo o mesmo, a vice-presidente teria revelado que a empresa já estava escolhida. A investigação política poderia e deveria ser guardada para assuntos mais importantes.