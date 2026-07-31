Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 31-07-2026 10:00
Um concurso público com direito a novela política
- foto O MIRANTE
As reuniões da Câmara de Tomar deviam servir para discutir assuntos sérios como as casas abandonadas no concelho.
As reuniões da Câmara de Tomar deviam servir para discutir assuntos sérios como as casas abandonadas no concelho, saúde, transportes e o destino dos dinheiros públicos. Mas há sempre tempo para o indispensável campeonato municipal do diz-que-disse. Desta vez, Hugo Cristóvão acusou o executivo de já ter uma empresa escolhida para assegurar as AEC. O presidente Tiago Carrão respondeu que o processo contratual ainda decorre. O vereador contra-atacou com uma entrevista a um órgão local onde, segundo o mesmo, a vice-presidente teria revelado que a empresa já estava escolhida. A investigação política poderia e deveria ser guardada para assuntos mais importantes.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1781
29-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1781
29-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1781
29-07-2026
Capa Vale Tejo
29-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região