uma parceria com o Jornal Expresso
01/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-08-2026 07:00

À terceira foi de vez

À terceira foi de vez
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Estrada da Alfarrobeira, em Vialonga, voltou a encerrar para obras, provocando, uma vez mais, o caos no trânsito.

A Estrada da Alfarrobeira, em Vialonga, voltou a encerrar para obras, provocando, uma vez mais, o caos no trânsito. A via já tinha estado fechada para intervenções em 2021 e 2023 e está agora novamente encerrada entre Julho e Setembro. Na reunião de câmara de Vila Franca de Xira, o vereador da Nova Geração (PSD/IL), Miguel Cruz, recordou esse histórico de obras, questionando quantos milhares de euros já ali foram gastos e que trabalhos dos SMAS estão, afinal, a decorrer. O presidente Fernando Paulo Ferreira não respondeu à primeira pergunta e, quanto à segunda, limitou-se a dizer que o vereador tem colegas de coligação com assento na administração dos SMAS. Miguel Cruz insistiu que uma coisa nada tinha a ver com a outra, já que a pergunta era feita em reunião pública e destinava-se a esclarecer os munícipes. O presidente não se mostrou convencido e voltou a remeter o vereador para os seus colegas dos SMAS. O eleito da Nova Geração voltou à carga até que, por fim, as explicações acabaram por ser dadas por um técnico municipal. Como diz o povo, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E nada como complicar um bocadinho para deixar claro quem manda….

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região