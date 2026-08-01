À terceira foi de vez

A Estrada da Alfarrobeira, em Vialonga, voltou a encerrar para obras, provocando, uma vez mais, o caos no trânsito. A via já tinha estado fechada para intervenções em 2021 e 2023 e está agora novamente encerrada entre Julho e Setembro. Na reunião de câmara de Vila Franca de Xira, o vereador da Nova Geração (PSD/IL), Miguel Cruz, recordou esse histórico de obras, questionando quantos milhares de euros já ali foram gastos e que trabalhos dos SMAS estão, afinal, a decorrer. O presidente Fernando Paulo Ferreira não respondeu à primeira pergunta e, quanto à segunda, limitou-se a dizer que o vereador tem colegas de coligação com assento na administração dos SMAS. Miguel Cruz insistiu que uma coisa nada tinha a ver com a outra, já que a pergunta era feita em reunião pública e destinava-se a esclarecer os munícipes. O presidente não se mostrou convencido e voltou a remeter o vereador para os seus colegas dos SMAS. O eleito da Nova Geração voltou à carga até que, por fim, as explicações acabaram por ser dadas por um técnico municipal. Como diz o povo, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E nada como complicar um bocadinho para deixar claro quem manda….