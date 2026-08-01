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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 01-08-2026 18:00

Deixem as rotundas em paz

Deixem as rotundas em paz
- foto O MIRANTE
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O PCP está contra a ideia do presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), de querer disciplinar a colocação de propaganda política no espaço público.

O PCP está contra a ideia do presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), de querer disciplinar a colocação de propaganda política no espaço público, nomeadamente nalgumas zonas da cidade, como rotundas, onde proliferam os outdoors, muitas vezes com mensagens desfasadas no tempo. Os comunistas falam em restrições à liberdade de expressão, mas os suportes para passar a mensagem nunca foram tantos e tão diversos, sejam físicos, sejam digitais. Pelo que era também perfeitamente evitável a colocação de painéis de propaganda política (ou outra qualquer) em zonas de acesso a rotundas que afectam a visibilidade de quem conduz, como acontece, por exemplo, no Largo Cândido dos Reis. Não é a primeira vez que falamos disto e, como a liberdade de expressão vale para os dois lados, o Cavaleiro Andante espera, com este desabafo, ajudar a pôr cobro a uma prática anacrónica que, até pelo que se vai vendo, nem parece ser um bom isco para atrair votantes....

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