Uma questão de tomates ou de os ter no sítio?

O Cavaleiro Andante elogiou recentemente a capacidade do presidente da Câmara do Entroncamento ao assumir deitar abaixo um telhado de uma casa ocupada ilegalmente. O título falava em ter três tomates o que, embora pareça uma linguagem machista, terá agradado aos leitores que nas redes sociais foram todos elogios. João Leite, em Santarém, acaba de mostrar igual atitude ao desocupar um terreno onde viviam ilegalmente famílias de uma comunidade, situação que durava há uma década e que era motivo de conversa em toda a cidade. João Leite foi lá, conversou com o pessoal, e certamente com a voz grossa fez com que a situação acabasse pouco tempo depois da sua voz de comando, ou do “é sim ou sopas”. A verdade é que esta terça-feira, dia 4 de Agosto, já toda a gente na cidade comentava a notícia de O MIRANTE, e João Leite anunciava que os terrenos já tinham novos donos que se propõem construir mais habitação para quem procura casa em Santarém.

Seria fácil continuarmos aqui a elogiar os tomates dos autarcas, mas acho que desta vez a pergunta que se põe pode ir ainda mais longe e ser um desafio para outros políticos que vivem o mesmo problema nos seus concelhos. Esta coragem para combater a invasão da propriedade é uma questão de tomates ou de os ter no sitio? Quem quiser que responda para o nosso endereço e deixe a sua opinião. A verdade é que Santarém está a conhecer uma nova gestão a cada dia que passa. Até agora tem sido quase só promessas para grandes e milionários projectos. Este caso foi só o resultado de uma conversa, e para a cidade é como se nos tivesse saído a sorte grande.