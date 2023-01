Obras de Carlos Saramago expostas no Centro Cultural de Mação

Vai ser inaugurada a 4 de Fevereiro, no Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, a exposição "Carlos Saramago - Artista Maçaense (do) Fantástico", que envolve a apresentação pública das obras adquiridas pela Câmara Municipal de Mação ao artista plástico ao longo dos anos. São vários estilos, vários tipos de pintura, algumas de paisagens e locais do concelho e muitas surrealistas. Descrito por muitos como "fantástico", a sua arte vai além do realismo numa interpretação única de momentos, pessoas, da sociedade e da vida do próprio artista.

A inauguração decorre pelas 16h30, na Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira. A exposição vai ficar patente todo o mês de Fevereiro e pode ser visitada nos dias úteis, das 9 horas às 17h30, e ao sábado das 14 horas às 17h30.

Carlos Saramago é natural de Mação apesar de ter nascido em Abrantes. O artista recebeu O MIRANTE a 4 de Janeiro, na sua casa e atelier à entrada da vila numa altura em que um cancro que o persegue há anos está numa das fases mais difíceis. Carlos Saramago nasceu com uma doença rara de pele - epidermólise bolhosa distrófica crónica - e luta contra o sexto cancro que há um ano lhe roubou a mão direita e o antebraço. Mesmo com as restrições que a doença lhe impõe Saramago não atira o pincel ao chão. “Quero continuar a estrada porque ainda não fiz a obra de arte da minha vida”, concluiu.