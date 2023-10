Arte ao serviço da solidariedade para ver em Vila Franca de Xira

O coleccionador, galerista e empreendedor Pedro Jaime Vasconcelos abriu ao público, a 20 de Setembro, uma exposição de artes plásticas na sua galeria, situada na Rua Miguel Bombarda, em Vila Franca de Xira. Uma cidade que o dinamizador da mostra diz respirar cultura e paixão pelas artes.

“Arte é liberdade e precisamos cada vez mais dela na sociedade actual senão estamos acabados. Temos de refilar, resistir e ter sempre a nossa opinião mesmo quando ela vai contra as tendências das massas. E é essa opinião única, nossa, que importa”, confessa a O MIRANTE Pedro Jaime Vasconcelos, que se diz um anarquista impenitente que coloca o melhor de si em tudo o que faz.

Filho de Helena Guerra e do cineasta António Pedro Vasconcelos, o galerista expôs 26 trabalhos de 14 artistas de todo o mundo que podem ser vistos desde 20 de Setembro na galeria do coleccionador, situada na Rua Miguel Bombarda. É um projecto numa galeria informal na casa de família. Apesar de viver em Espanha Pedro Jaime Vasconcelos não esconde a emoção e a relação forte que mantém com Vila Franca de Xira e com a mãe, Helena Guerra, uma figura acarinhada da cidade que apareceu em público pela primeira vez nos últimos três anos para assistir à inauguração da exposição. Manteve, como sempre, um perfil discreto mas foi bastante acarinhada durante toda a cerimónia.

“Há um lado familiar e solidário em toda esta mostra. Este sítio foi a minha primeira escolha, não só por ser de família mas por ser a antiga casa do almoxarife, que recebia os cereais da lezíria e contabilizava quanto cada um tinha de receber”, recorda o homem para quem as raízes vivem sempre no seu coração. “Até o Álvaro Guerra, que foi um homem extremamente importante, viajou pelo mundo inteiro e quis sempre voltar”, confessa.

Arte a ajudar quem precisa

A mostra está inserida no projecto 4as4H, um programa de terapia pela arte onde 12 dos 14 artistas expostos vão colaborar em projectos de solidariedade social e apoiar crianças filhas de pais alcoólicos. Muitos dos artistas com obras expostas são velhos conhecidos do galerista e a maioria esteve pela primeira vez em Vila Franca de Xira, como foi o caso de Tanya Fryer, pintora inglesa que se mudou o ano passado para Carcavelos para pintar paisagens à beira mar. “Vila Franca de Xira é uma cidade linda e muito típica”, confessou.

Entre os trabalhos exibidos estão obras de pintura e escultura de Amanda Mouseler (França), Carlos Vidal (México), Inês Carrelhas (Portugal), Marija Toskovic (Sérvia), Paulo Barca (Portugal), Pedro Amaro (Portugal), Stela Kaz (Brasil), Severine Loisel (França), Tanya Fryer (Reino Unido), Teresa Lacerda (Portugal), António Bajanca (Portugal), António Vidigal (Portugal), Nicolas de la Barre (Bélgica) e Silvia Lézico (Portugal).

Entre as figuras presentes estiveram alguns amigos de Pedro Vasconcelos, Manuela Ralha, vereadora com o pelouro da Cultura da Câmara de Vila Franca de Xira, o jornalista Pedro Tadeu, a directora executiva de O MIRANTE Joana Emídio e o artista Leonel Moura, autor de obras de robótica e inteligência artificial, que recentemente mudou o seu estúdio de trabalho para o concelho de Vila Franca de Xira. O evento contou também com uma prova de vinhos da Howard’s Folly, de Estremoz, uma adega que tem na sua génese uma parceria entre o enólogo David Baverstock e o empresário Howard Bilton. No site de O MIRANTE está disponível uma fotogaleria do evento e um vídeo dos melhores momentos.