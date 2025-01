As Janeiras e os Reis: a tradição ainda é o que era

Associados à quadra natalícia, mais propriamente ao chamado «Ciclo dos Doze dias» (que medeia o Natal e o Dia de Reis), vamos encontrar as «janeiras» e os «reis», que representam peditórios cantados na noite de Natal, de Ano Novo e de Reis.

Herança provável das próprias strenas romanas, a entoação dos cânticos tem por finalidade receber dádivas que se revestem de um carácter alusivo e propiciatório, a remeter-nos, como noutras celebrações, para tempos remotos, em que se celebravam deuses e divindades pagãs ou eram pedidas ou oferecidas dádivas no início do ano comum, símbolo de bom augúrio, quer para quem as pedia, quer para quem as doava.

Entre nós, as dádivas consistem em castanhas, nozes, maçãs, morcelas, chouriços, etc. (embora já surja, a quebrar a tradição, a oferta de chocolates e dinheiro). No final da volta ao lugar, é da praxe os «reiseiros» dividirem entre si as ofertas, ou utilizarem-nas num pequeno repasto conjunto.

O costume, espalhado por toda a Europa, continua a efectuar-se, com os seus seculares cânticos de religiosidade popular e festiva.

Formados por grupos de homens e mulheres, os “janeireiros” e “reiseiros”, acompanhados ou não por músicos, percorrem os lugares, de porta em porta, a pedir oferendas em troca da entoação das «loas» ao Menino, às Janeiras e aos Reis. «Cantar os Reis», «Esperar os Reis», «Correr os Reis» ou «Tirar os Reis», são as denominações decorrentes destas praxes.

Também as «reisadas» e as «chocalhadas» se articulam no mesmo contexto, não deixando, ainda hoje, de fazer a sua aparição pelas nossas vilas, aldeias e lugarejos. As primeiras, constituídas por grupos (mais aproximadas às «janeiras»), apresentam maior incidência na Estremadura e Ribatejo, embora façam a sua aparição noutras zonas do país. As segundas, efectuadas igualmente por grupos, têm por finalidade a barulheira e a gritaria festivas, com o bater de latas e outros objectos barulhentos e o soar de campainhas, chocas e chocalhos, enquanto procedem ao tradicional peditório «para os Reis». Noutros casos, o mesmo género de grupo limita-se à infernal barulheira, omitindo as dádivas.

Com esta função, pretende-se, uma vez mais, pelo barulho, afugentar o mal e obter benefícios propiciatórios e profilácticos (à semelhança do ritual da noite da passagem de ano, com o bater de latas, de panelas, etc.).As «chocalhadas» levam-nos às Sigilárias ou Festas Sigilares de Roma (sigilar de «fechar», em alusão ao «fechar do Ano Velho»), realizadas no primeiro dia de Janeiro, em que se fazia enorme barulho à porta de casa de cada um.

Igualmente provável é a celebração dos Reis resultar de antigos rituais ligados ao culto dos politeístas solares e da sua festa de consagração da luz do Sol no solstício de Dezembro, efectuada no Egipto sob o título Festum Osirid nati, ou Inventio Osirid, em data correpondente ao nosso 6 de Janeiro, designada pelos Judeus como Festa das Luzes ou Khanu Ka.

Há ainda quem sustente ter a comemoração do «Dia de Reis» origem nas festas romanas em honra de Jano (de onde provém o nome de Janeiro), o deus das duas faces: uma voltada para o passado, a outra para o futuro.

Cantar os Reis continua a ouvir-se na região

Em celebração do Dia dos Reis decorreram no fim de semana vários concertos e eventos pelo distrito de Santarém, realizando-se também hoje o concerto “Encontro de Reiseiros” em Tomar, na Praça da República, pelas 19h00, e o “Encontro de Grupos de Cantar os Reis”, em Ferreira do Zêzere, no Centro Cultural e Recreativo de Avecasta, pelas 21h00. Este último conta com a participação de diversos grupos, entre eles o Rancho Folclórico da Alegria do Alqueidão de Santo Amaro, o Rancho Folclórico do Beco Santo Aleixo, o Agrupamento de Escuteiros 988, o Grupo Desportivo e Rancho Folclórico de Pias, a Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense - Filarmónica e Grupo Coral, o Grupo do Município de Ferreira do Zêzere e muito mais.



Soledade Martinho Costa

Do livro Festas e Tradições Portuguesas, Vol.I

Ed. Círculo de Leitores