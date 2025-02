“Os Amigos do Pistão” celebram seis anos com festa e passeio motard em Vialonga

O Grupo Motard “Os Amigos do Pistão”, de Vialonga, assinalou o seu sexto aniversário. O grupo surgiu pela mão de quatro amigos, com gosto pelas motas, que já se reuniam em convívio na sede do colectivo, na Estrada dos Caniços, que é também uma oficina de carros. Da amizade nasceu a criação do grupo, que foi legalizado recentemente, e por isso o aniversário deste ano já contou com a presença e colaboração da Junta de Freguesia de Vialonga. Concertos, porco no espeto e convívio marcaram o aniversário dias 1 e 2 de Fevereiro, mas um dos momentos altos foi a realização do passeio de motas e motorizadas pelas ruas de Vialonga.

O presidente dos “Os Amigos do Pistão”, Bruno Silva, disse a O MIRANTE que o grupo tem vindo sempre a crescer e a prova disso são os motards que participaram no passeio, vindos de outros pontos do país. As motas são uma paixão e Bruno Silva tem mais de uma dúzia delas. Perdeu conta aos acidentes que teve, alguns muito graves, mas a paixão falou mais alto. Hoje em dia já não faz competição mas passou o gosto ao filho. A esposa, Dulce Silva, técnica auxiliar de saúde, tem sido um pilar, mas confessa que fica “com o coração nas mãos”, agora a dobrar. “Quando o Bruno teve o primeiro acidente, o filho tinha dez dias. Digo sempre para eles avisarem quando chegam aos sítios. Não tenho carta de mota mas estou a tentar aprender. Aqui no grupo ajudo em tudo o que posso mas há meses que estamos a preparar o aniversário”, conta Dulce silva.