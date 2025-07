Pianista Eliane Reyes foi à Igreja da Misericórdia de Coruche interpretar as 14 valsas de Chopin

O Festival Terras Sem Sombra é uma iniciativa que percorre há 21 anos todo o território alentejano durante uma boa parte do ano divulgando tradições ligadas ao património, à música e à biodiversidade. No dia 13 de Julho o Terras Sem Sombra passou por Coruche e recebeu na Igreja da Misericórdia a pianista Eliane Reyes para um concerto de piano onde interpretou as 14 valsas de Chopin. A Igreja encheu como nunca se tinha visto, com público do concelho, mas também muito vindo das terras mais próximas do Alentejo, habituado a seguir as actividades do Terras Sem Sombra. Durante cerca de uma hora, Eliane Reyes, um dos nomes mais destacados da pianística belga, tocou e encantou um público que não lhe regateou aplausos e manifestações de admiração.

Entre o público estava o Embaixador da Bélgica e um representante da cidade de Bruxelas, acompanhados pelas esposas, que antes do concerto justificaram a sua presença e o seu apoio a mais uma edição do Festival, liderado desde a primeira edição por José António Falcão e Sara Fonseca. Seguindo também um hábito, que é já tradição no Terras Sem Sombra, a Bélgica é o país convidado da edição de 2025, depois dos EUA, Brasil, Espanha, Hungria e Chéquia.

Antes do concerto, a pianista belga, que foi a primeira a receber do Governo francês as insígnias de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, confessou numa curta conversa com O MIRANTE a sua admiração por Portugal e o facto de ter um filho jornalista. José António Falcão, na hora da apresentação da artista, não se esqueceu de referir a honra de terem conseguido trazer Eliane Reyes à vila de Coruche, uma das intérpretes mais distinguidas na sua arte, três vezes nomeada para os Internacional Classical Music Awards e ganhadora de vários prémios internacionais. O MIRANTE filmou a interpretação de algumas das 14 valsas que podem ser vistas, quase na íntegra, num vídeo que acompanha este texto na edição online.