Orlando Raimundo, jornalista, escritor, investigador, biógrafo, um Homem que morreu a escrever Orlando Raimundo no dia do lançamento de “O Processo” na redacção de O MIRANTE em Santarém - foto arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook Orlando Raimundo foi jornalista e escritor até morrer. A saúde débil não o impedia de pedir e receber projectos para livros e até para reportagens. Depois de uma cirurgia à coluna que correu bem acabou por morrer duas semanas depois de ter partido um pé.

A morte de Orlando Raimundo passou despercebida durante dois dias, tantos os que mediaram o dia da sua morte e o do seu funeral. Uma missiva que estava sem resposta já há alguns dias foi pretexto para a sua esposa nos responder a dar notícia do seu falecimento. Num hotel de Barcelona, às 11h45 do dia do seu funeral, quando li o correio, iniciei a escrita de um texto que no outro dia serviu a quase toda a imprensa e entidades oficiais para lamentar a sua morte e ao mesmo tempo relevarem a sua perda por ser um jornalista que acompanhou, como repórter, a revolução do 25 de Abril, foi fundador do Cenjor onde formou muitos jovens na profissão, e, para além de ter trabalhado nos principais jornais portugueses, dedicou-se à história política portuguesa contemporânea, escrevendo livros que são uma referência.

Orlando Raimundo morreu com 77 anos. Reformou-se depois de 20 anos a trabalhar no jornal Expresso, mas não se reformou do trabalho de escritor, investigador e biógrafo. “O Último Salazarista - a Outra Face de Américo Thomaz” e “António Ferro: O Inventor do Salazarismo”, são livros publicados já depois de ter deixado a profissão a tempo inteiro, assim como “O Processo”, Tentativas de Condicionamento da informação em Portugal”. Da sua bibliografia constam ainda alguns livros dirigidos aos profissionais de sector, nomeadamente “A Entrevista no Jornalismo Contemporâneo” e um livro já considerado um clássico, que bem merecia ser de leitura obrigatória com o título de “A Linguagem dos jornalistas - Manual de Escrita Jornalística” editado em 1991 e que nunca foi reeditado como merecia.

Orlando Raimundo viveu quase toda a sua vida com um problema de mobilidade derivado de uma meningite aos sete anos de idade. Foi devido a isso que desde há cerca de dois anos os problemas na coluna vertebral o impediam de escrever. Foi-lhe recomendada uma cirurgia que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) nunca marcou por falta de vaga. Orlando recorreu ao Hospital da CUF e há poucos meses, com a ajuda da administração do hospital privado, conseguiu uma marcação em tempo útil e ajuda administrativa para poder pagar a cirurgia que o Estado se negou a apoiar dificultando a marcação. Recentemente começou a trabalhar num novo livro para a editora D. Quixote, e já tinha outros projectos em mãos, nomeadamente uma nova biografia sobre uma mulher que fez história na magistratura portuguesa.

Há duas semanas partiu um pé “de forma estúpida”, como confessou ao telefone, mas estava confiante que ia recuperar. Acabou por morrer devido a todas as incidências derivadas dos problemas de saúde. Mensagem do Presidente da República

Quase toda a comunicação social portuguesa noticiou a morte de Orlando Raimundo. O Presidente da República foi das primeiras figuras públicas a lamentar, numa pequena nota publicada no sítio da presidência, “o falecimento do jornalista e professor Orlando Raimundo”. O advogado João de Castro Baptista escreveu e dirigiu ao director de O MIRANTE o seguinte texto de homenagem ao jornalista que escreveu “O Processo”: “No balanço de uma vida, foi seguramente muito breve o momento em que Orlando Raimundo e eu nos cruzámos. Mas nem por isso foi, para mim, menos significativo. Pelo contrário, fazendo jus à alma de jornalista e escritor, Orlando Raimundo transformou em texto o meu ofício e, por essa via, eternizou um pouco, quem sabe muito, daquilo que sou e em que acredito. E isso, por si só não é pouco. Talvez até seja tudo. Pois que, na finitude que todos partilhamos, Orlando Raimundo fez sempre o mais importante, ou seja, deixar com a sua marca, uma marca dos outros na passagem da vida”.

Mário Galego, jornalista da RDP, amigo comum de Orlando Raimundo, é autor de uma entrevista a propósito do livro “António Ferro - O inventor do Salazarismo”, que merece ser ouvida nos arquivos da Estação Pública. Orlando Raimundo aproveita a conversa para desafiar os ouvintes a conhecerem uma das figuras do regime de Salazar que acabou por ser também uma vítima da falta de visão do ditador.

Na segunda edição de “O Processo”, António Valdemar, o jornalista português mais antigo na profissão, com a carteira profissional número um, escreveu para a contracapa do livro o seguinte texto: “Orlando Raimundo, consagrado ainda antes do 25 de Abril como um dos grandes repórteres da sua geração, derivou para a investigação histórica de figuras a acontecimentos polémicos do nosso tempo. Foi nesse contexto que dissecou os meandros judiciais que tentaram silenciar O MIRANTE, punir o seu director e alguns redactores. Essa luta frontal pelo direito à informação, ao fim de sete anos, acabou reconhecida pelo Supremo Tribunal de Justiça. Fica a ser uma referência na história do jornalismo”.

Capa da segunda edição de “O Processo”

"O Processo", um livro de Orlando Raimundo que desmonta uma trama judicial que envolveu O MIRANTE Não se pode resumir um livro por aquilo que podemos ler no seu prefácio. Neste caso vamos acreditar que sim, que os leitores ao saberem como Orlando Raimundo apresentou as duas edições de "O Processo", nos levam a querer conhecer melhor a forma como escreveu este livro que conta as várias tentativas de condicionamento da informação em Portugal, com epicentro em Santarém numa altura em que Rui Barreiro e o Partido Socialista perderam o Poder e deixaram à vista os interesses instalados. Abatam o Mensageiro Cem anos depois de Kafka ter escrito O Processo, no Verão de 2017, vieram-me parar às mãos extractos de uma tenebrosa trama judicial, arquitectada contra o semanário

O MIRANTE, o maior jornal regional do país, por um conhecido advogado de Santarém, apostado em acabar de vez com o que para ele simbolizava a imprensa rebelde da sua área de influência. O engenhoso processo, construído e reconstruído com requintes de perversidade, durou sete anos e percorreu todas as instâncias judiciais até esbarrar no Supremo Tribunal de Justiça. Se tivesse tido sucesso, o ataque teria levado à falência a empresa que o edita e lançado os seus trabalhadores no desemprego. O objectivo era esse mesmo: abater o mensageiro das notícias indesejáveis, replicando aqui, numa adaptação ad hoc, a história antiquíssima do chefe político que mandou cortar a cabeça ao homem da maratona, quando este chegou esbaforido, do campo de batalha, com a notícia de que o exército tinha sido dizimado. O ataque do advogado de Santarém foi como que um grito de raiva, com pedido de ajuda às tropas amigas, uma palavra de ordem desesperada que ficou a ecoar o tempo todo: «Abatam o mensageiro!».

O caso tem perturbadoras semelhanças com a narrativa do escritor checo de língua alemã, nomeadamente no que se refere à forma maquiavélica como foi construída e se desenvolveu a fase crucial da acusação impossível de rebater. Cumplicidades? Claro que as houve, embora não seja crível ter-se tratado de conspiração organizada. Mas também circunstâncias ocasionais, favoráveis ao ataque, que convergiram inesperadamente para o adensar. Como nos sinédrios conspirativos, que formam teias indestrutíveis, confluíram aqui velhas amizades e relações familiares emotivas, que se uniram para gerar a tempestade perfeita.

Na ficção, tal como no caso concreto, os julgadores agiram diversas vezes com a ideia fixa da culpabilidade dos acusados, sobretudo no momento em que a continuidade do jornal esteve seriamente ameaçada. De nada valeram os argumentos de sentido contrário. Como se o tribunal só existisse para acusar e condenar, e não para julgar com imparcialidade; e o resultado já fosse conhecido de todos, antes mesmo de o julgamento ter começado.

Personagem da vida real, de temperamento conflituoso – «mais guerreiro do que jurista», à semelhança do Tio Timóteo, o mestre de leis criado pela imaginação prodigiosa de Eça de Queirós no romance “A Tragédia da Rua da Flores” – o advogado em causa, José Oliveira Domingos, não gostou de se ver transformado em personagem negativa da história. E desencadeou uma perseguição impiedosa contra o jornal e os jornalistas, que contou durante bastante tempo com a parcialidade colaborante do tribunal. Ao longo dos sete anos, de 2010 a 2017, Oliveira Domingos levou a operação de vingança ao ponto de colocar o fundador do jornal, Joaquim Emídio, na contingência de ter de pagar uma indemnização inimaginável, que ascenderia ao tresloucado montante de 27 milhões (vinte sete milhões, repito) de euros. Uma tal condenação ditaria, inevitavelmente, a sentença de morte do órgão de informação mais importante do Ribatejo. E o atentado teria tido sucesso.

Que foi que se passou? No exercício da sua actividade informativa, o jornal noticiou a existência de uma contenda jurídica entre aquele advogado e a Câmara Municipal de Santarém. O assunto era de interesse público, desde logo porque envolvia dinheiros públicos. A sua cobertura noticiosa foi realizada como de costume, respeitando nessa rotina o princípio do contraditório, que garante que todas as partes envolvidas têm a oportunidade de dizerem o que pensam.

Sendo assim, perguntar-se-á, o que levou Oliveira Domingos a declarar guerra ao jornal? O advogado ficou muito incomodado com a alusão à possibilidade de haver um contrato estranho e muito mal explicado entre ele e a autarquia, na base do qual lhe exigia uma indemnização escandalosa. E não gostou, sobretudo, que os jornalistas começassem a fazer perguntas sobre o modo como eram gastos os dinheiros dos contribuintes. Uma coisa leva à outra e o interesse do jornal em escrutinar se o dinheiro dos impostos era bem ou mal gasto, alastrou aos leitores. E isso, essa curiosidade pública, a exigir esclarecimento, era o que mais perturbava o advogado.

A ameaça que pairou sobre o jornal e os jornalistas, obrigou a empresa que o edita e os seus directores a defenderem-se durante anos na e da Justiça, perdendo não só um tempo precioso mas, também, quantias elevadas, retirados aos seus rendimentos. E se o juiz que julgou o caso em primeira instância, com manifesta hostilidade aos jornalistas, tivesse concordado na íntegra com o pedido de indemnização do queixoso, a punição financeira reclamada teria sido absolutamente surreal. Ele queria dez vezes mais, isto é, que o jornal fosse condenado a pagar-lhe 27 milhões de euros. Como costumam dizer os populares com poucos recursos vocabulares, quando são ouvidos pelas televisões: «Não há palavras...».

Este caso, sendo emblemático, é apenas mais um, de uma longa lista das situações lamentáveis vividas nos últimos anos em Portugal. A condenação absurda, inicialmente decretada pelo Tribunal Judicial de Santarém, que o Supremo Tribunal de Justiça acabou por anular, foi mais um episódio da tragédia de que fala o filósofo francês Gaston Morand, quando refere «a revolta dos factos contra os códigos». A nossa Justiça não está adequada aos tempos que correm e os cidadãos há já muito que deixaram de acreditar nela, conforme revelam os barómetros que auscultam o sentimento do país.

Os juízes são os responsáveis mais visíveis (porque mais expostos) do estado de descrédito e frustração a que chegou a aplicação da Justiça no nosso país. Mas a qualidade dos magistrados do Ministério Público é igualmente muito baixa, em resultado da formação deficiente que recebem no Centro de Estudos Judiciários. Estes dois grupos profissionais (Juízes e Procuradores) já aparecem nos inquéritos de opinião sobre popularidade nos últimos lugares. Mas não são apenas eles os responsáveis pela situação que se vive – legisladores, deputados, advogados, solicitadores, todos têm dado os seus tristes contributos. (...) O jornalista Joaquim Emídio, que aqui surge no papel do cidadão Joseph K., a vítima da ficção criada por Kafka, a defender-se de acusações absurdas, sem saber ao certo de que está a ser acusado, andou seis anos de Herodes para Pilatos, pelos tribunais de Santarém, Évora e Lisboa, até que o caso viesse a ter o seu desfecho. Não é possível passar por isto sem sentir revolta e foi esse o sentimento que se apossou da equipa redactorial do semanário. O Direito à Indignação, adicionado por Mário Soares às regras essenciais da Ética Republicana, não sendo um direito constitucional, é um sentimento que nenhum jurista que abrace a ordem social estabelecida pela Constituição de 1976 hoje porá em causa.

Interessado pela história deste insólito caso, que bem poderia servir de argumento a uma telenovela da vida real, onde não falta o suspense, fui a Santarém consultar os documentos que o suportam, no tribunal da cidade. Quando o funcionário judicial colocou o processo sobre o balcão de atendimento ao público, deparei-me com o que poderia ser parte da maqueta do muro que o presidente norte-americano Donald Trump quer construir na fronteira com o México: 38 densos volumes, complementados por registos digitais, totalizando 16,778 (dezasseis mil setecentas e setenta e oito) páginas. Era a perfeita demonstração do que é um Estado de Direito formado por burocracia enfadonha, repleta de papel, muito papel. As descrições de pormenor, geralmente dispensáveis, são redundantes, labirínticas, por vezes imperceptíveis.

A narrativa que se segue é a resultante de seis meses da consulta, investigação e reflexão sobre os contornos essenciais deste rocambolesco processo. Para tranquilidade dos leitores, direi que procedi com todo o cuidado à interpretação e tradução do «Advocacês», o habitual linguajar da comunidade jurídica, para português corrente.

A história que envolve O MIRANTE assume a dimensão de um case study, que importa por isso analisar. Não se trata de um caso isolado de ataque à Liberdade de Imprensa. Bem pelo contrário. É parte integrante de uma situação bastante preocupante e mais frequente do que se possa pensar: as tentativas continuadas de condicionamento da informação em Portugal.

O caso tem ainda o mérito de suscitar sérias reflexões não só sobre o direito à informação e à livre expressão do pensamento, mas, também, de nos convidar a pensar sobre o estado de degradação em que se encontra a Justiça no nosso país. Rui Rangel, o desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, agora debaixo de fogo, disse um dia que «os juízes são a classe menos confiável em Portugal». Ele lá sabe...

Não é fácil seguir os contornos kafkianos desta história com uma elevação de linguagem depurada de adjectivos, e retermo-nos aos dados concretos dos acontecimentos que o marcam. A indignação tende constantemente a sobrepor-se à serenidade do narrador, ameaçando a sua imparcialidade. Mas é isso que vamos tentar fazer. Na convicção de que os factos são sempre mais eloquentes do que os comentários, i.é, que mais importante do que afirmar é demonstrar.