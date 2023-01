Marta Carvalho com boa participação no mundial de esqui alpino

A atleta de Santarém, Marta Carvalho, campeã nacional absoluta em esqui alpino, conquistou o 45º lugar no campeonato do mundo, no qual participaram 91 atletas. A sua colega da selecção nacional foi desclassificada devido a uma queda.

Marta Carvalho participou no mundial no seu primeiro ano de júnior e na sua primeira prova de grande exigência, a concorrer com atletas que maioritariamente tinham mais três anos. A classificação que obteve nesta competição, que decorreu em St. Anton, na Áustria, permitiu-lhe ficar com o estatuto de atleta de alta competição nível 2, com as vantagens daí decorrentes no acesso à universidade.

A atleta, com uma carreira de dez anos, está a trabalhar já a trabalhar para o projecto olímpico.