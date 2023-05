Associação de Futebol de Santarém repudia o que se passou no Mação 60 - Benavente 0

O Mação FC conquistou o título distrital de futsal com uma goleada histórica de 60-0 sobre um adversário que se apresentou em campo com apenas três jogadores. A Associação de Futebol de Santarém diz que o caso nega os valores do desporto e vai remetê-lo para os órgãos disciplinares competentes.

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) reagiu com evidente desagrado ao episódio ocorrido no sábado, 6 de Maio, no campeonato distrital de futsal, em que o Mação FC venceu um desfalcado Benavente Futsal Clube, que se apresentou com apenas três jogadores a jogo, por insólitos 60-0. “Esta Direção está a recolher toda a informação para remeter o assunto para os órgãos disciplinares competentes, mas não podemos permitir que o caso passe em claro”, diz a AFS em comunicado com o título “Envergonhados”, onde Infelizmente este campeonato está manchado e os danos são irreparáveis. “Esta Direção não se conforma e queremos que se retirem todas as consequências de um caso que nega os valores do desporto”, prossegue.

Esse volumoso resultado permitiu ao clube de Mação sagrar-se campeão distrital, acabando em igualdade pontual com o Vitória de Santarém mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos graças a essa goleada recorde na última jornada. O Mação acabou com um saldo positivo de 93 golos e o Vitória de 66. O clube escalabitano também reagiu dizendo que a verdade desportiva foi posta em causa.

“O dia 6 de Maio é um dia muito triste para o futsal distrital e para o desporto regional. A Direção da Associação de Futebol de Santarém sente-se envergonhada pelo que se passou na primeira divisão distrital de futsal, em seniores masculinos. Nos quase 100 anos de história da Associação Futebol de Santarém não há memória de um episódio tão grave”, afirma a AFS, liderada por Francisco Jerónimo, vincando que vai exigir responsabilidade aos agentes envolvidos.

A direcção da AFS refere que “Não podem existir razões que levem o Benavente Futsal Clube a entrar com apenas três atletas, sendo dois da formação e com o comportamento tão passivo, como o testemunhado por toda a gente presente no pavilhão”. E reforça: “Não admitimos nem aceitamos que dirigentes e treinador tenham exposto jovens atletas, a tão grande humilhação. Isto não é desporto! Não é para isto que dezenas de atletas treinam, que pais acompanham os filhos, que dirigentes fazem muitos esforços para garantir atividades, que autarquias apoiam e empresas investem nos nossos clubes”.

A AFS conclui lamentando que por “ironia do destino” esse “triste acontecimento” tenha acontecido no mesmo dia em que se disputou a fase final do Tejo Futsal Cup, “um espaço competitivo de seleções regionais de sub-12 e Sub-14, que assume um carácter de valorização do futsal, com ética e fair-play, que a Associação organizou”.

Vitória de Santarém quer reposta a verdade desportiva

O Vitória de Santarém reagiu a essa situação acusando o Mação FC de falta de desportivismo “e de forma maliciosa” ter aproveitado “a oferenda” do Benavente. “O Vitória Clube de Santarém tinha uma vantagem de 34 golos, mas partia em igualdade pontual. Venceu o seu jogo contra o Gruder por 7-5. O Desporto é Fair Play, não é ganhar a qualquer custo. Quem pensa assim, não terá futuro no desporto e nenhuma outra qualquer actividade”, publicou o Vitória de Santarém nas redes sociais. Refira-se que o Benavente Futsal Clube sofreu nesse jogo quase tantos golos nesse jogo (seis dezenas) como nos restantes 19 jogos do campeonato (68).

O clube escalabitano quer “que a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Santarém reponham a verdade desportiva”. Conclui publicando que “Todos os Vitorianos e a cidade de Santarém estão unidos, e de cabeça erguida, porque os nossos valores, educação e princípios são os da verdade desportiva e do Fair Play. Orgulho no Vitória Clube de Santarém! Vocês foram os campeões, e serão sempre os verdadeiros campeões. Somos todos Vitória Clube de Santarém!”.