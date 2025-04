Primeira edição da Liga O MIRANTE futebol de rua feminino foi um sucesso e terminou com a União da Chamusca como campeã.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Ringue do Bairro assistiu à vitória da União da Chamusca na Liga O MIRANTE futebol de rua feminino

A União Desportiva da Chamusca venceu a equipa do Pego por 16-2, numa tarde que voltou a trazer muita actividade ao emblemático Ringue do Bairro, localizado na zona alta da vila. Com esta vitória, a equipa da Chamusca sagrou-se campeã da Liga O MIRANTE futebol de rua feminino, depois de na tarde de sábado, 26 de Abril, o Riachense ter vencido a Juventude de Lapas por 2-1.