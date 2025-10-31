Frederico Roque com primeira vitória na Baja Portalegre

Frederico Roque e a sua navegadora Joana Salgado Emídio conquistaram a edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, na categoria T2. A edição deste ano da Baja voltou a contar com a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama, depois da excelente prestação dos últimos dois anos. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, competiram com o número 751 numa prova que teve a duração de três dias, de 23 a 25 de Outubro, e que juntou dezenas de milhares de pessoas em várias zonas espectáculo situadas em concelhos das regiões ribatejanas e alentejanas.

Na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a dupla participou novamente ao volante de uma Isuzo D-Max com que Rui Sousa, tetracampeão nacional, já correu algumas vezes. No primeiro dia de corrida, Frederico Roque e Joana Salgado ficaram em segundo lugar no prólogo. No dia seguinte venceram o primeiro sector selectivo, num troço de 180 quilómetros. Na mesma tarde concluíram o segundo troço, de 190 quilómetros, acabando por vencer a categoria T2.

Recorde-se que Frederico Roque regressou há dois anos às provas de Todo-o-Terreno ao fim de 16 anos como piloto da equipa de O MIRANTE na Baja. O piloto participou no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano, e teve mais de uma dezena de navegadores. Esta foi a sua primeira vitória numa categoria em qualquer competição. Para além do patrocínio de O MIRANTE, a equipa contou este ano com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e Rosmaninho Editora de Arte.