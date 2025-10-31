Frederico Roque com primeira vitória na Baja Portalegre
O MIRANTE voltou a participar com uma equipa na edição deste ano da Baja Portalegre 500 e conquistou o título na categoria T2. O carro pilotado por Frederico Roque, que teve como navegadora Joana Salgado Emídio, venceu pela primeira vez a competição ao fim de três participações.
Frederico Roque e a sua navegadora Joana Salgado Emídio conquistaram a edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, na categoria T2. A edição deste ano da Baja voltou a contar com a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama, depois da excelente prestação dos últimos dois anos. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, competiram com o número 751 numa prova que teve a duração de três dias, de 23 a 25 de Outubro, e que juntou dezenas de milhares de pessoas em várias zonas espectáculo situadas em concelhos das regiões ribatejanas e alentejanas.
Na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a dupla participou novamente ao volante de uma Isuzo D-Max com que Rui Sousa, tetracampeão nacional, já correu algumas vezes. No primeiro dia de corrida, Frederico Roque e Joana Salgado ficaram em segundo lugar no prólogo. No dia seguinte venceram o primeiro sector selectivo, num troço de 180 quilómetros. Na mesma tarde concluíram o segundo troço, de 190 quilómetros, acabando por vencer a categoria T2.
Recorde-se que Frederico Roque regressou há dois anos às provas de Todo-o-Terreno ao fim de 16 anos como piloto da equipa de O MIRANTE na Baja. O piloto participou no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano, e teve mais de uma dezena de navegadores. Esta foi a sua primeira vitória numa categoria em qualquer competição. Para além do patrocínio de O MIRANTE, a equipa contou este ano com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e Rosmaninho Editora de Arte.
Afonso Oliveira, de Almeirim, conquista título
Afonso Oliveira, jovem piloto de Almeirim, assinalou a conquista da Taça da Europa FIA de Bajas na Categoria SSV, selada na Baja Portalegre 500. Afonso Oliveira junta este título absoluto ao da categoria Júnior, que já havia conquistado no passado mês de Setembro. “Muito feliz. Trabalhamos muito para isto. Eu, o Fábio e toda a equipa Santag investimos muito nesta conquista e está aqui muito trabalho de todos, muitas viagens, mas também por isso esta conquista é tão saborosa. Estou muito feliz e quero dedicar esta conquista aos meus pais, que sempre me apoiaram e que estão muito orgulhosos certamente”, disse.
João Ferreira é o grande vencedor
João Ferreira (Toyota Hilux T1+ Evo) dominou a 39ª BP Ultimate Baja Portalegre 500 e obteve o terceiro triunfo na grande clássica do todo-o-terreno nacional. O piloto de Leiria ganhou o prólogo e os três sectores selectivos, terminando com 10m18,4s de vantagem para Luís Cidade (Can Am), o melhor dos SSV. Daniel Silva (Taurus) fechou o pódio e triunfou entre os carros da categoria Challenger. Micael Simão (Gas Gas) venceu nas motos e sagrou-se campeão nacional. A segunda etapa da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP) compreendeu dois sectores selectivos, que totalizaram 375 km cronometrados. A mais longa foi também a mais difícil, com o aparecimento da chuva, que criou dificuldades acrescidas aos pilotos nos exigentes estradões do Alto Alentejo e Ribatejo.