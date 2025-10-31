uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 31-10-2025 21:00

Frederico Roque com primeira vitória na Baja Portalegre

Frederico Roque com primeira vitória na Baja Portalegre
Frederico Roque e Joana Salgado Emídio triunfaram na sempre muito renhida categoria T2 da Baja Portalegre 500 - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O MIRANTE voltou a participar com uma equipa na edição deste ano da Baja Portalegre 500 e conquistou o título na categoria T2. O carro pilotado por Frederico Roque, que teve como navegadora Joana Salgado Emídio, venceu pela primeira vez a competição ao fim de três participações.

Frederico Roque e a sua navegadora Joana Salgado Emídio conquistaram a edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, na categoria T2. A edição deste ano da Baja voltou a contar com a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama, depois da excelente prestação dos últimos dois anos. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, competiram com o número 751 numa prova que teve a duração de três dias, de 23 a 25 de Outubro, e que juntou dezenas de milhares de pessoas em várias zonas espectáculo situadas em concelhos das regiões ribatejanas e alentejanas.
Na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a dupla participou novamente ao volante de uma Isuzo D-Max com que Rui Sousa, tetracampeão nacional, já correu algumas vezes. No primeiro dia de corrida, Frederico Roque e Joana Salgado ficaram em segundo lugar no prólogo. No dia seguinte venceram o primeiro sector selectivo, num troço de 180 quilómetros. Na mesma tarde concluíram o segundo troço, de 190 quilómetros, acabando por vencer a categoria T2.
Recorde-se que Frederico Roque regressou há dois anos às provas de Todo-o-Terreno ao fim de 16 anos como piloto da equipa de O MIRANTE na Baja. O piloto participou no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano, e teve mais de uma dezena de navegadores. Esta foi a sua primeira vitória numa categoria em qualquer competição. Para além do patrocínio de O MIRANTE, a equipa contou este ano com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e Rosmaninho Editora de Arte.

Afonso Oliveira mostrou velocidade e consistência na prova - foto DR

Afonso Oliveira, de Almeirim, conquista título

Afonso Oliveira, jovem piloto de Almeirim, assinalou a conquista da Taça da Europa FIA de Bajas na Categoria SSV, selada na Baja Portalegre 500. Afonso Oliveira junta este título absoluto ao da categoria Júnior, que já havia conquistado no passado mês de Setembro. “Muito feliz. Trabalhamos muito para isto. Eu, o Fábio e toda a equipa Santag investimos muito nesta conquista e está aqui muito trabalho de todos, muitas viagens, mas também por isso esta conquista é tão saborosa. Estou muito feliz e quero dedicar esta conquista aos meus pais, que sempre me apoiaram e que estão muito orgulhosos certamente”, disse.

Secção de Atletismo do UAP da Póvoa de Santa Iria está a crescer e tem cada vez mais jovens a treinar - foto O MIRANTE

João Ferreira é o grande vencedor

João Ferreira (Toyota Hilux T1+ Evo) dominou a 39ª BP Ultimate Baja Portalegre 500 e obteve o terceiro triunfo na grande clássica do todo-o-terreno nacional. O piloto de Leiria ganhou o prólogo e os três sectores selectivos, terminando com 10m18,4s de vantagem para Luís Cidade (Can Am), o melhor dos SSV. Daniel Silva (Taurus) fechou o pódio e triunfou entre os carros da categoria Challenger. Micael Simão (Gas Gas) venceu nas motos e sagrou-se campeão nacional. A segunda etapa da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal (ACP) compreendeu dois sectores selectivos, que totalizaram 375 km cronometrados. A mais longa foi também a mais difícil, com o aparecimento da chuva, que criou dificuldades acrescidas aos pilotos nos exigentes estradões do Alto Alentejo e Ribatejo.

Relacionados
Frederico Roque, da equipa O MIRANTE, vence Baja Portalegre na categoria T2
Frederico Roque, da equipa O MIRANTE, vence Baja Portalegre na categoria T2
Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2.
Frederico Roque vence sector selectivo na Baja Portalegre 500
Frederico Roque vence sector selectivo na Baja Portalegre 500
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
Frederico Roque da equipa O MIRANTE faz o 2º lugar no prólogo da Baja de Portalegre
Frederico Roque da equipa O MIRANTE faz o 2º lugar no prólogo da Baja de Portalegre
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar