26/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 25-10-2025 22:07

Frederico Roque, da equipa O MIRANTE, vence Baja Portalegre na categoria T2

Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2.

Frederico Roque e a navegadora Joana Salgado Emídio venceram a Baja Portalegre 500 na categoria T2. O piloto da equipa de O MIRANTE, que participou nesta edição da Baja em parceria com a Prolama foi um dos grandes vencedores da Baja. A Baja Portalegre 500 decorreu de 23 a 25 de Outubro e contou com a presença de centenas de atletas de várias categorias e de várias dezenas de milhares de espectadores.

