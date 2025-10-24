O MIRANTE TV | 24-10-2025 12:08
Nos bastidores da Baja Portalegre 500
O MIRANTE está a acompanhar o início de mais uma edição da Baja Portalegre 500
Já arrancou oficialmente a Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
O dia desta sexta-feira promete ser de muito espectáculo, também devido às condições climatéricas propícias ao Todo o Terreno.
Aqui ficam algumas imagens dos bastidores da Baja Portalegre 500, onde O MIRANTE participa com uma equipa em parceria com a Prolama.
