Nos bastidores da Baja Portalegre 500

O MIRANTE está a acompanhar o início de mais uma edição da Baja Portalegre 500

Já arrancou oficialmente a Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.

O dia desta sexta-feira promete ser de muito espectáculo, também devido às condições climatéricas propícias ao Todo o Terreno.

Aqui ficam algumas imagens dos bastidores da Baja Portalegre 500, onde O MIRANTE participa com uma equipa em parceria com a Prolama.