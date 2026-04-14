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Desporto | 14-04-2026 17:14

Fazendense reage a agressão em jogo de iniciados e diz que episódio foi imediatamente travado

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Clube de Fazendas de Almeirim afirma que não aceita comportamentos incorrectos dentro de campo, mas defende que o episódio foi isolado e prontamente resolvido

A Associação Desportiva Fazendense veio esclarecer a agressão ocorrida num jogo do campeonato de iniciados frente à Académica de Santarém, em Fazendas de Almeirim, depois de imagens do incidente terem circulado nas redes sociais e gerado indignação entre adeptos. O esclarecimento foi enviado a O MIRANTE numa comunicação que contesta o facto de O MIRANTE ter divulgado as imagens.
O director técnico do clube, Ricardo Saraiva de Oliveira, admite que o jovem atleta do Fazendense teve “uma atitude errada”, mas sublinha que o lance foi “imediatamente enquadrado no próprio momento competitivo”. Segundo o responsável, o árbitro optou por uma abordagem pedagógica e o treinador substituiu o jogador de imediato, numa intervenção que o clube considera essencial para uma leitura equilibrada do que se passou.
O Fazendense afirma que não aceita comportamentos incorrectos dentro de campo, mas defende que o episódio foi isolado e prontamente resolvido. “Houve intervenção, correcção e resposta imediata”, refere Ricardo Saraiva de Oliveira, acrescentando que o clube não pode aceitar que o caso seja transformado numa narrativa alarmista que prejudique a imagem dos jovens atletas e da instituição.
A agressão, registada por espectadores, mostra o jogador do Fazendense a atingir um adversário após uma disputa de bola. As imagens foram divulgadas nas redes sociais antes de chegarem aos meios de comunicação, reacendendo o debate sobre comportamentos no futebol de formação e sobre a forma como os clubes devem agir perante atitudes antidesportivas.
O Fazendense lamenta a exposição pública dos jovens envolvidos, afirmando que o clube actuou no momento e que o caso foi tratado internamente.

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