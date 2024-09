Maria do Céu leva uma ‘descasca’ na Feira da Cebola

A ex-ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes (PS) deve ter ficado com as orelhas a arder ao final da tarde de quinta-feira, 29 de Agosto, quando decorreu a inauguração de mais uma edição da FRIMOR.

A ex-ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes (PS) deve ter ficado com as orelhas a arder ao final da tarde de quinta-feira, 29 de Agosto, quando decorreu a inauguração de mais uma edição da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola. A ex-presidente da Câmara de Abrantes não foi poupada pelo seu antigo colega de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), que no seu discurso criticou quem governou a partir do Terreiro do Paço, no remanso dos gabinetes com ar condicionado, devido à “indiferença” a que votou o sector agrícola, causando-lhe “danos profundos e afastando os jovens dessa actividade”. A ‘descasca’ foi de tal ordem que até fez chegar lágrimas aos olhos do habitualmente insensível Cavaleiro Andante. Terá sido da cebola que abundava em redor?.