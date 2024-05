Esperar sentado

Rosa Barral perguntou ao executivo da junta qual o ponto de situação da recuperação do Oratório de São Jerónimo, na Quinta Municipal da Piedade.

A eleita pelo movimento independente AIPMF na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Rosa Barral, perguntou ao executivo da junta qual o ponto de situação da recuperação do Oratório de São Jerónimo, na Quinta Municipal da Piedade. O Cavaleiro Andante estava expectante com novidades mas afinal a resposta da presidente da junta, Ana Cristina Pereira, foi a mesma de outros autarcas passados. “A Câmara de Vila Franca de Xira pediu parecer ao Instituto do Património e sabemos que estas coisas são demoradas, mas esperemos que haja resposta”. O Cavaleiro também espera…mas sentado. É que este assunto já foi noticiado por O MIRANTE em 2011 e o Cavaleiro já tinha dado uma sugestão para solucionar o problema em 2018.