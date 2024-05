Não é preciso exagerar...

O deputado municipal do Chega em Abrantes, Manuel Lopes da Silva, foi o único eleito que se apresentou sem o cravo vermelho ao peito na sessão comemorativa do 25 de Abril.

Durante o discurso, referiu que o 25 de Novembro de 1975 foi o verdadeiro momento que levou Portugal a um contexto político democrático estável. Criticou o estado da política actual, referindo que aspectos como a censura, a falta de liberdade de expressão e a crise económica e social estavam agora tão más ou piores do que no tempo da ditadura. O Cavaleiro Andante concorda que os tempos não estão famosos por cá (já alguma vez estiveram?) mas também não era preciso exagerar. Afinal de contas, o homem pôde dizer o que lhe ia na alma sobre quem nos tem governado e não saiu dali na 'ramona' directamente para os fortes de Peniche ou de Caxias. Só isso já faz uma grande diferença!.