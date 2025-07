Para grandes males, grandes remédios

Em Azambuja são recorrentes as queixas da deposição de resíduos fora dos contentores.

Em Azambuja, onde são recorrentes as queixas da deposição de resíduos fora dos contentores, há quem não esteja com meias medidas tenha decidido pintar em paredes e a letras gordas uma mensagem que não podia ser mais clara: “ponham o lixo no lixo”. Uma acção de sensibilização que saiu de borla ao município e que, quiçá, venha a surtir o efeito desejado.