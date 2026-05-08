Destaques | 08-05-2026 12:00
Estacionar mal também é falta de vergonha
Em Santarém, junto ao W Shopping, há quem estacione no lugar reservado à farmácia e deixe os outros a fazer acrobacias, como ilustra a fotografia que acompanha este texto.
Em Santarém, junto ao W Shopping, há quem estacione no lugar reservado à farmácia e deixe os outros a fazer acrobacias, como ilustra a fotografia que acompanha este texto. Uma leitora de O MIRANTE, de 70 anos e recentemente operada ao menisco, teve de entrar pela porta do pendura e atravessar o carro até ao volante. Valeu-lhe ter vivido 60 anos em Lisboa e fazer ginástica todos os dias. Chamam-lhe maluca, diz ela. Mas, vendo certos estacionamentos, mais vale ser maluca do que incivilizada.
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