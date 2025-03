Águia foi ganso por um dia

A festa do futebol da 1ª Liga voltou no domingo a Rio Maior, com o Casa Pia a receber o Sporting, num dérbi lisboeta jogado a 80 quilómetros da capital.

A festa do futebol da 1ª Liga voltou no domingo a Rio Maior, com o Casa Pia a receber o Sporting, num dérbi lisboeta jogado a 80 quilómetros da capital. Como espectador atento esteve o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, nesse dia, certamente, um adepto do Casa Pia ‘desde pequenino’, ou não fosse ele um fervoroso benfiquista. Para azar do autarca, os leões venceram os gansos e lá continuam no topo da tabela, pelo que, desta vez, os santos da casa não fizeram milagres em Rio Maior....