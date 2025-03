Oportunidade perdida

O programa comemorativo do Dia Internacional da Protecção Civil agendado para sexta-feira, 7 de Março, em Rio Maior, foi adiado devido às más condições meteorológicas previstas para esse dia, com aviso amarelo devido à possibilidade de chuva forte. O Cavaleiro Andante sabe que quem anda à chuva molha-se, mas lamenta que o município tenha perdido esta excelente oportunidade para celebrar a Protecção Civil em contexto prático e condições atmosféricas a condizer, com os participantes todos equipados com impermeável e galochas....