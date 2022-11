António Costa: Parte 2

O discurso de António Costa na homenagem a José Saramago foi quase uma fotocópia do que fez no dia da plantação da 99ª oliveira, em 2021

O discurso de António Costa na homenagem a José Saramago foi quase uma fotocópia do que fez no dia da plantação da 99ª oliveira, em 2021. À falta de inspiração, o momento foi salvo por um azinhaguense. Quando o primeiro-ministro cumprimentava os presentes, nomeadamente políticos e familiares do escritor, houve uma voz que se ouviu e que fez as delícias da assistência: “então e os contribuintes senhor primeiro-ministro?”. António Costa entrou na brincadeira e emendou a mão, mas a mensagem foi passada.