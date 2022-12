Brincar sim, mas com juizinho!

A Câmara de Mação montou mais uma vez a Aldeia Natal no centro da vila sede de concelho, que pode ser visitada até 6 de Janeiro, com diversas actividades programadas. No entanto, a autarquia liderada por Vasco Estrela deixou já o aviso aos mais ariscos: o espaço estará sempre aberto, mas, tal como o álcool, é para ser usufruído com moderação advertindo que “não deve haver uma utilização abusiva, nomeadamente em relação ao baloiço, que deve ser utilizado com ponderação, sem excessos, nem brincadeiras exageradas”. Portanto, meninos e meninas, é usar mas não abusar!.