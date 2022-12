Gastar cera com ruim defunto

O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro dos Resíduos Urbanos voltou a lamentar e criticar o comportamento de alguns cidadãos que teimam em largar resíduos de grandes dimensões, como electrodomésticos ou mobiliário, junto aos contentores do lixo. Diogo Gomes referiu que não têm faltado acções de sensibilização e reiterou que a autarquia tem um serviço de recolha mediante marcação e que, quem quiser, pode também deixar os monos no ecocentro situado na Zona Industrial de Santarém. Esta nova intervenção do autarca até pode ser gastar de cera com ruim defunto, mas o Cavaleiro Andante tem de enaltecer a insistência de Diogo Gomes numa causa que muitos consideram perdida....