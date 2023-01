É muita folha junta...

O vereador da Câmara de Santarém Nuno Russo teve uma intervenção curiosa na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém, a propósito dos inconvenientes causados pela queda de folhas das árvores, nomeadamente no que toca à limpeza urbana. Disse o autarca socialista que, devido às alterações climáticas, a queda da folha já não acontece só no Outono, estendendo-se por “seis e sete meses”, desde o final do Verão até pleno Inverno. Ou seja, é mais de meio ano com folhagem a cair e pouca gente para a apanhar. E ainda há línguas verrinosas que dizem que não se aprende nada numa assembleia municipal....