Qual o impacto do Mercado de Casino online legal em Portugal?

Como o Regulamento do Casino online Impacta Jogadores em 2022?

Desde 2015 que existe um mercado regulado de casino e apostas desportivas online em Portugal. Estando essa regulamentação presente em Diário da República, fará todo o sentido compreender qual é o real impacto que essa legislação tem para o jogador nacional. Numa fase em que esse mercado regulado está a amadurecer, será que existem motivos para o modificar ou até adicionar diferentes alíneas que permitiram que o jogador português pudesse ainda ter maior liberdade e uma melhor experiência no jogo de casino online?

Desta forma, fará todo o sentido analisar os diferentes pontos que realmente têm impacto na forma de jogar nos seus jogos de casino online favoritos. Com uma diversidade maior na oferta de casinos online licenciados em Portugal, perceber também qual é o que está a oferecer melhores condições de jogo é determinante. Até porque, o maior conhecimento irá ser sempre determinante para realizar as melhores decisões possíveis ao jogar nos diferentes jogos de casino a dinheiro real.

Legislação do Mercado de Casino online protege os Jogadores

Não restam grandes dúvidas que o principal impacto que este mercado regulado de jogo de casino em Portugal apresenta é o de proteção aos seus jogadores, como concluído pelos especialistas do online-casinos.com. Estando presentes diferentes Entidades para garantir que todos os seus direitos, enquanto jogador, poderão ser respeitados, a verdade é que terá assim totais garantias de proteção de dados, transparência nos jogos e responsabilidade nas transações e no seu saldo de jogo.

Numa fase em que a Entidade SRIJ é a responsável pela análise e distribuição dos casinos online legais em Portugal, atente a como esta regulamentação do jogo de casino online apresenta-se coimo uma vantagem grande para os jogadores iniciantes, especialmente para queles que ainda estão a dar os primeiros passos nesta indústria iGaming em grande crescimento:

SSL em todas as páginas web – esta tecnologia permite que ninguém de for apossa ter acesso ao seu histórico de jogo e tudo o que for divulgado nos dados bancários.

Garantia de criptografia em todos os ficheiros – sempre que partilhar dados pessoas e financeiros, os casinos online legais em Portugal apresenta esta tecnologia que os tornam invioláveis.

RTP e transparência em todos os jogos – os casinos legais em Portugal estão obrigados a ter que revelar o RTP (taxas de retorno ao jogado) para todo os jogos apresentados. Estes casinos Portugal também não sabem quando os grandes prémios e jackpots serão dados pelos seus jogos.

App e plataforma de jogo de casino em português - além de um apoio ao cliente profissional e com resposta breve, será muito bem acompanhado do início ao fim, tendo a melhor experiência de jogo possível.

Entidades independentes que o ajudam no processo de conflito – somando a isso, como os casinos online autorizados em Portugal têm sedes em território nacional, poderá lutar judicialmente, caso determine que foi alvo de alguma injustiça. Estará mais protegido do que nunca.

Estado Português também beneficia com a Legislação

Certamente que o Estado português é um dos que mais consegue beneficiar com esta regulamentação do jogo de casino online em Portugal. Sendo uma indústria de várias centenas de milhões de euros anualmente, o imposto cobrado aos operadores permite que o Estado nacional possa conseguir arrecadar uma quantia estimada de várias dezenas de milhões de euros por ano.

No entanto, ao contrário do que acontece com outros mercados licenciados de jogo de casino online na Europa, pelo menos até ao momento, as Entidades portuguesas não estão a cobrar impostos pelos potenciais lucros que estará a conseguir obter nas suas sessões de jogo no casino online. Essa é uma enorme vantagem, podendo assim jogar com liberdade e sem grandes preocupações em calcular os seus retornos. Claro que se nas Finanças portuguesas estiver como profissional de casino online ou apostas desportivas online, o seu regime fiscal poderá ser totalmente diferente ao dos jogadores lúdicos.

O que esperar de uma atualização da Regulamentação do Casino?

De facto, apesar das inúmeras vantagens e impacto positivo que esta regulamentação apresenta para o jogador nacional, a verdade é que existem alguns motivos de discórdia que deverão ser analisados. Uma vez que este Decreto-Lei, presente em Diário da República, já foi produzido em 2015, é natural que determinados pontos possam estar agora desatualizados, sendo muito provável que, num futuro próximo, o Estado português possa rever algumas situações dessa mesma regulamentação do jogo de casino online e até nas próprias apostas desportivas online.

Portanto, até nesta análise do mercado regulado de jogo em Portugal, fará todo o sentido que compreenda quais são os pontos mais vezes reclamados por parte dos jogadores nacionais. Estima-se até que com essa possível atualização, mais casinos online reputados mundialmente possa demonstrar interesse em obterem a sua licença para estarem a aceitar novos jogadores portugueses e permitirem que o mercado iGaming em Portugal seja melhor do que nunca. Eis as principais mudanças ao atual regulamento do mercado de casino online que estão a ser mais vezes apontadas:

Abertura para Jogos de Casino ao vivo

Ao contrário do que se poderia esperar, a verdade é que a regulamentação do jogo de casino online em Portugal não está a prever opções de jogos de casino ao vivo. Numa fase em que esses jogos são alguns dos mais populares do mercado, trata-se de um enorme contra que, muito provavelmente, será revisto na primeira atualização da legislação de jogos de casino em Portugal.

Tudo isto acontece por causa dos casinos físicos em Portugal. Porém, e como a maioria destes operadores também já apresenta os seus próprios casinos online licenciados, será uma questão de tempo até que os jogadores nacionais possam ter a sensação de que estão a jogar nos casinos físicos, podendos jogar em títulos de casino ao vivo contra delar e outros jogadores reais. Como por exemplo jogar blackjack ao vivo, ou roleta live.

Mercado de apostas desportivas também poderá evoluir

Já em relação ao mercado de apostas desportivas, apesar de ser um enorme sucesso, ainda deverá sofrer atualizações dentro do mercado de casino online legal em Portugal. Com o trading de apostas desportivas a ser mais popular no estrangeiro, especialmente no Reino Unido, grandes casas de apostas poderão aceitar entrar no mercado português, assim que existir possibilidade de se poder fazer apostas cruzadas online.

Mercado Regulado de Jogo de Casino em Portugal é um sucesso?

Após 7 anos de mercado regulado de jogo de casino e apostas online em Portugal, as vantagens são muitas, especialmente para o Estado português e jogadores. Ainda assim, como se poderá concluir, para o ano de 2023, especialmente com uma potencial revisão deste mercado regulado de jogo de casino, espera-se que mais operadores possam aceitar avançar para a licença de jogo em território nacional. Elementos como jogos de casino ao vivo, apostas em desportos virtuais ou trading de apostas poderão ser alguns dos elementos a considerar. Para não esquecer da possibilidade de usar criptomoedas para jogar os seus jogos de casino online favoritos com total anonimato.