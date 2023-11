Atualmente, estamos imersos numa era digital em que a tecnologia chegou a muitos dos aspetos das nossas vidas. A questão de saber se somos ou não cidadãos digitais torna-se um ponto crucial de reflexão nesta paisagem tecnológica em constante evolução.

Esta reflexão torna-se ainda mais interessante, se pensarmos num cenário global de produtos e serviços. Isto porque ainda existem setores como, por exemplo, a pesca ou agricultura, que ainda têm um quê de “manual” na sua essência. No entanto, também já caminham para uma direção mais digital.

Por outro lado, a verdade é que cada vez mais as empresas olham para a tecnologia como um meio de chegar mais perto dos consumidores. Entre normas de segurança, privacidade, a verdade é que trabalham o meio tecnológico de forma a promover as interações com os seus públicos-alvo e satisfazer as suas necessidades.

Em última análise, o que significa então ser cidadão digital? É isso que este artigo pretende responder.

O que é a cidadania digital?

A cidadania digital refere-se ao conjunto de competências, conhecimentos e comportamentos que permitem às pessoas participar de forma segura, ética e responsável na sociedade digital. Implica a utilização consciente e crítica das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) para interagir online, tanto pessoal como profissionalmente.

Os cidadãos digitais estão familiarizados com a tecnologia, sabem como utilizá-la eficazmente e estão conscientes dos desafios e riscos associados ao mundo digital. Isto inclui a capacidade de avaliar a validade da informação, proteger a privacidade, manter a sua segurança e participar de forma construtiva nas comunidades online.

Fatores que contribuem para a cidadania digital

Além desta definição teórica, a verdade é que o mundo caminhou para o online e não demos conta que, por um ou outro fator, tornámo-nos cidadãos digitais sem sequer dar conta. Isto porque a evolução tecnológica assim o “obrigou”. Ora vejamos:

Vivemos de interações online

As redes sociais, os fóruns e as plataformas de comunicação são agora locais onde expressamos as nossas opiniões, partilhamos experiências e estabelecemos contactos com pessoas de todo o mundo.

No entanto, esta conetividade também traz desafios, como a proliferação de fake news e a criação de bolhas de informação que limitam a nossa exposição a perspetivas diversas. Logo, é preciso saber agir e evitar cair no erro de seguir tendências duvidosas.

Existem cada vez mais “consumos” digitais

Além disso, outro dos pontos que prova que já somos cidadãos digitais é o facto de grande parte dos nossos hábitos de consumo terem uma interação digital associada, nem que seja um simples pagamento ou inserção de dados num serviço público. E, não é necessário ir muito longe.

Por exemplo, há cada vez mais consumidores a optarem pelos canais digitais para realizarem as suas compras de consumo; aplicações de ride-share, como a Uber, já são uma constante para deslocações; na hora do entretenimento, houve um crescimento de plataformas especializadas em jogos como a PokerStars Casino, que oferece jogos como o blackjack, o mítico 21, que ganhou, inclusive, novas variantes no cenário online e outros recursos que permitem a novos utilizadores aprender as dinâmicas deste jogo centenário; e, por último, as redes sociais, que tornaram o mundo numa autentica aldeia global.

Tudo isto, prova que é possível replicar no ambiente digital uma parte fundamental do mundo real: o entretenimento, o consumo e os desejos dos consumidores.