Uma região unida pela solução do novo aeroporto em Santarém

A sessão pública de apresentação do projecto para a construção do novo aeroporto em Santarém, iniciativa que teve lugar no Convento de São Francisco, juntou autarcas de vários distritos do Centro do país, nomeadamente Leiria, Santarém, Guarda, Covilhã, Portalegre e Castelo Branco. Empresários e dirigentes associativos da região também participaram na iniciativa, que se realizou a 11 de Abril e que procurou simular a experiência que se vive num aeroporto, com assistentes de bordo, um comandante e outras particularidades.

Coesão territorial foi a expressão mais utilizada pelos oradores. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, foi o primeiro a discursar começando por definir a solução Santarém para a construção do novo aeroporto como a mais sustentável e ambiciosa e a que representa mais benefícios para o país. “Este projecto aproxima Portugal e não apenas uma região. A coesão territorial tem de fazer parte das nossas políticas públicas”, disse. Para Ricardo Gonçalves é importante enaltecer o facto do projecto ser financiado, na sua quase totalidade, por privados sem que seja necessária a utilização de capitais públicos. Também evidenciou o facto de ser um projecto que vai ao encontro da sustentabilidade ambiental aproveitando o momento para lançar uma farpa às outras soluções que estão em avaliação pela comissão técnica independente. “Outros querem passar a mensagem que são uma solução sustentável, mas não são”, vincou, acrescentando que o aparecimento de novas possibilidades para a localização do novo aeroporto deu mais força à opção Santarém.

Anabela Freitas também subiu ao palco, enquanto presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), para reafirmar que a região recebeu de braços abertos a solução Santarém sobretudo pelo impacto que a localização tem para toda a população do país. No seu ponto de vista, “não podemos continuar a dizer que o país está inclinado para o litoral e continuarmos a definir políticas públicas” que não respeitam a coesão territorial. “Este não é um projecto regional, mas sim nacional. Somos uma região com convergência negativa, com perda de população e de PIB (Produto Interno Bruto)”, lamentou.

“É difícil fazer melhor que isto”

Carlos Brazão, fundador do Magellan 500 Airport, captou a atenção de mais de duas centenas de pessoas durante a apresentação do projecto que durou cerca de 40 minutos. Explicou que foi um trabalho exaustivo de dois anos e que há um ano sentiram que tinham um projecto válido e que era preciso apresentá-lo publicamente. A intervenção serviu para explicar as principais razões que fazem de Santarém uma localização “única” para o novo aeroporto, considerando Carlos Brazão que “é difícil fazer melhor que isto”. O accionista principal da empresa Magellan 500 elencou as principais vantagens: acessibilidade única, conectividade de excelência, promove a coesão territorial, proximidade com a Grande Lisboa, é um projecto desenvolvido com a sustentabilidade no topo das prioridades e, por último, o impacto económico que pode criar, nomeadamente com a criação de mais de 70 mil postos de trabalho.