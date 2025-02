Coruche classificou tauromaquia como património, mas autarcas desafiam-se em picarias

As eleições autárquicas são o melhor barómetro para perceber a temperatura dos políticos locais e a sua importância junto dos eleitores. Esta semana a notícia sobre o sismo de 4.7 registado em Lisboa foi amplamente divulgada em Coruche mas com o sentimento de quem desejava no território do concelho uma magnitude de 7.4. Dizem as más-línguas que os autarcas do Partido Socialista continuam numa guerra surda mesmo depois do confronto eleitoral que deu a vitória a Nuno Azevedo e a concelhia não reúne desde as eleições que já se realizaram há 7 meses. Uma vez que estamos em terra de touros vale a pergunta: quem é que anda a fugir de pegar o boi pelos cornos? Num concelho onde o PS tem uma farta maioria, não era de evitar picarias à vara larga quando o concelho é um dos poucos que em Portugal declarou a Tauromaquia como Património Imaterial e Cultural? Como é que se classificam as touradas como Património e depois os autarcas organizam-se em grupo de picarias? Fica a pergunta e prometemos que se não houver respostas voltamos à carga.