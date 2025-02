Pare, respire e ouça primeiro, senhora presidente

O Centro Social de Apoio à Terceira Idade de Casével, no concelho de Santarém, tem uma nova direcção presidida por Dália Duarte. Tendo em conta que o centro social tem sido notícia e não apenas pelos melhores motivos - quem lhe antecedeu foi acusada por funcionárias de assédio moral -, O MIRANTE contactou a nova dirigente para lhe dar oportunidade de anunciar os seus planos, mas esta não mostrou receptividade para a conversa. O Cavaleiro Andante quer apenas dizer à senhora dirigente que os jornalistas não mordem e que se estão cá para dar as más notícias, também existem para dar as boas. Por isso, e já que agora dirige uma instituição, aconselha-se a que ouça o assunto em vez de tremer de pressa para desligar o telefone, como se do outro lado lhe estivessem a impingir um trem de cozinha ou coisa que o valha....