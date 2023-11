Um empresário que venceu sucessivas crises

Paulo Neves, 61 anos, é engenheiro técnico agrário mas o seu percurso profissional direccionou-se para o sector da construção civil e equipamentos, tendo fundado em 1990, no Cartaxo, a empresa Agrosport, de que é sócio-gerente juntamente com a esposa, Maria José. Os dois filhos, Rui e Francisco, também estão ligados à empresa, que tem mantido uma aposta permanente na inovação e na procura de novos mercados. Trabalhar em família tem sido uma vantagem na hora de tomar decisões importantes, admite o empresário.

Antes de criar a Agrosport, quando ainda andava na casa dos vinte anos, Paulo Neves teve o seu primeiro emprego a tomar conta de uma exploração agrícola e pecuária no concelho do Cartaxo, mas sempre com a ideia de criar o seu próprio negócio. O que acabou por acontecer. A agricultura ficou para trás e a atenção passou toda para a Agrosport.

Há 16 anos Paulo Neves apostou na fabricação de cofragens, entrando ao longo dos anos nalguns mercados europeus, em Marrocos, República Dominicana e nos Estados Unidos da América, entre outros países. Até então, a Agrosport era uma empresa puramente comercial, dedicada à venda de materiais e equipamentos para construção civil. A partir daí passou a conceber também os seus próprios produtos, como os painéis de cofragem vertical em alumínio pioneiros no nosso país, e a criar maquinaria para a sua fábrica. Presta ainda serviços de assistência técnica. Sobre a transição para a indústria o empresário sublinha que comprar e vender é muito fácil; fabricar é que é mais complicado, sobretudo quando se trata de um produto novo, pois a aceitação do mercado é sempre uma incógnita.

Paulo Neves gosta de ser classificado como um empreendedor que aposta na inovação, embora admita que depois dos 60 anos tornou-se mais ponderado na hora de assumir riscos. Mesmo assim, avançou para obras de ampliação das instalações no Cartaxo, para centralizar a produção da empresa que também tem um pólo na Lapa. Uma intervenção que vai mais do que duplicar a área coberta, actualmente com 1.200 metros quadrados.

Com quase 34 anos de actividade no sector da construção civil Paulo Neves afirma que o segredo do sucesso da Agrosport tem sido a “teimosia”, que diz ser marca da casa. O querer fazer e o ser capaz de fazer permitiram-lhe atravessar muitas crises com alguma tranquilidade vincando que o percurso da empresa tem sido equilibrado e com um crescimento sustentável. Talvez por isso não tenha dificuldade em arranjar mão-de-obra jovem e qualificada. As relações com a banca também são saudáveis e nunca teve problemas de financiamento.

Referindo que os maiores obstáculos com que um empresário se confronta no nosso país são as crises sucessivas que têm acontecido, Paulo Neves reitera que é preciso ter muita resiliência para andar com as coisas para a frente. A elevada carga fiscal também não é esquecida, com o empresário a considerar injusto que o Estado dê tão pouco retorno para a dimensão de impostos que cobra.

Para além da vida empresarial Paulo Neves tem sido um cidadão muito activo na sociedade civil do Cartaxo. Foi presidente do Núcleo do Cartaxo da Nersant e do Núcleo Sportinguista do Cartaxo, mas agora está desligado do associativismo por falta de tempo. Foi ainda vereador da Câmara do Cartaxo entre 2009 e 2017 e actualmente é presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo.