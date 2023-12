Construir o futuro com ambição e competência Melhor PME Sérgio Santos e Delphine Gerardo criaram a Vomera - Building Solutions há quatro anos e têm duplicado a facturação todos os anos partilhe no Facebook A Vomera - Building Solutions nasceu há quatro anos em Água Travessa, Abrantes, pela vontade e ambição dos seus sócios Delphine Gerardo e Sérgio Santos. Com o objectivo de responder a um mercado cada vez mais exigente, desenvolve soluções à medida do cliente nas áreas da engenharia e construção e tem no capital humano o seu maior activo. Com o processo de internacionalização concluído e um plano de investimento de 1,6 milhões de euros, a política da empresa assenta no rigor, ambição e profissionalismo.

Foi do espírito empreendedor de Delphine Gerardo e Sérgio Santos que nasceu, em Agosto de 2019, a Vomera - Building Solutions, uma empresa que centra a sua actividade nos serviços de engenharia e construção. Actua no segmento premium do mercado de obras particulares e desenvolve também a sua actividade nas obras públicas. Com sede em Água Travessa, concelho de Abrantes, onde mantém os seus estaleiros centrais, e escritórios em Santarém, esta empresa não nasceu para ser mais uma no panorama empresarial, mas para lhe acrescentar valor. Prova disso é o vasto portefólio de projectos e obras concluídos e em execução. O seu desenvolvimento sustentado, sempre com resultados em crescendo, quer ao nível da facturação, quer dos planos de investimentos, fazem da Vomera uma empresa líder na região e um exemplo a seguir ao nível das práticas financeiras.

Desde há quatro anos que a dupla de sócios, que ao longo de anos adquiriu conhecimentos e experiência numa empresa de construção internacional e numa multinacional espanhola, oferece soluções chave na mão. Delphine Gerardo chama a esta forma de trabalhar “construir sonhos”. O casal conta com uma equipa de 94 profissionais especializados afectos aos quadros da empresa e mais de 150 colaboradores indirectos. Mas nem sempre foi fácil recrutar “os melhores” num sector onde a mão-de-obra escasseia. Os sócios acreditam que o projecto diferenciador que lideram fez e continua a fazer a diferença e isso é um atractivo para fixar trabalhadores. “Orgulhamo-nos de dar emprego e envolver as pessoas num projecto sustentável e de rigor”, destaca a especialista em Recursos Humanos que, tal como Sérgio Santos, engenheiro civil, considera que o capital humano é a maior vantagem competitiva da Vomera.

Com uma política assente no rigor, ambição e profissionalismo, a Vomera - Building Solutions, trabalha com aproximadamente uma centena de fornecedores. Opera num raio de 100 quilómetros em Portugal, mas prepara-se para dar o salto para a internacionalização. Com o processo já concluído na cidade de Praia, em Cabo Verde, está a iniciar os processos de recrutamento para que também se torne numa referência neste novo mercado, onde as infra-estruturas voltadas para o turismo são aliciantes. Outra das apostas tem sido o investimento constante na formação e na melhoria do local de trabalho dos recursos humanos da empresa sendo disso exemplo os novos escritórios em Santarém, e em equipamento de trabalho, nomeadamente num software adaptado para os processos de engenharia e construção que são “cada vez mais exigentes”.