O MIRANTE festeja hoje 37 anos com duas edições de 128 páginas

Hoje é dia de aniversário de O MIRANTE e a prenda vai ser um sítio diário renovado que vai para o ar a curto prazo. Entretanto estamos a festejar com uma edição impressa de dois cadernos com 128 páginas.

O MIRANTE comemora hoje, 16 de Novembro, 37 anos de edição ininterrupta. O aniversário está a ser festejado com uma edição especial de 128 páginas onde, para além do noticiário e rubricas habituais, publicamos quarenta e seis entrevistas com empresários, autarcas e responsáveis por instituições. A renovação do sítio diário, a muito breve prazo, vai ser a prenda atrasada destes 37 anos de jornalismo de proximidade e de combate.

O MIRANTE esteve sempre na vanguarda a nível da adopção de novas tecnologias e processos, bem como na inovação a nível de impressão, organização, paginação e produção de conteúdos. É o maior jornal regional do país e é líder destacado de audiências e de tiragens, nesse segmento da comunicação social, desde a sua passagem a semanário. É o único jornal regional que integra o Bareme-Imprensa da Marktest.