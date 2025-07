Ribatejo: um destino com tanto para contar

O ano de 2025 começou da melhor maneira com a presença do Ribatejo na Bolsa de Turismo de Lisboa, exibindo o título de Destino Convidado – diga-se, na edição da BTL com o maior afluxo de visitantes de sempre - e a apresentação dos Vinhos do Tejo às duas centenas de operadores internacionais que visitaram o evento.

O mês de Abril trouxe, por outro lado, a Gala do Guia Repsol para o coração do Ribatejo, confirmando Santarém como a Capital da Gastronomia Nacional e abriu caminho à promoção da região no mercado espanhol, trabalho que está a ser aprofundado no quadro da renovada equipa de Direcção da Agência Regional de Promoção Turística.

A ERTAR continua a trabalhar para afirmar o Ribatejo como o novo destino turístico de Portugal, apontando como principais desafios a estruturação das ofertas do turismo cultural, literário e equestre; o potencial gastronómico para atrair grandes eventos; a reestruturação da oferta de trilhos pedestres; o enoturismo como grande âncora de visitação estrangeira e a criação de programas integrados de acolhimento, que aliando e alinhando todos estes recursos, possam dar escala à programação e à comercialização de roteiros.

Até ao final do ano é intenção da ERTAR avançar com a realização de uma grande acção de promoção do Ribatejo em Lisboa, a qual terá um forte componente B2B, a partir da mobilização de operadores e DMC, colocando-os em contacto com o trade turístico da região.

O Ribatejo veio para ficar e não é por acaso que finalmente a região entrou no radar dos principais investidores e dos grupos hoteleiros nacionais. Para isso terá contribuído a iniciativa “Roteiros de Investimento”. O aumento da oferta de alojamento, em quantidade e qualidade, é decisivo para dar escala à projecção nacional e internacional do destino Ribatejo.

A identidade e a genuinidade das gentes, dos costumes e das tradições, são provavelmente as características mais marcantes da região e que têm contribuído para o crescente afluxo de turistas. A estas José Manuel dos Santos acrescenta uma terceira dimensão que tem posto em destaque no discurso de marketing do Turismo do Ribatejo e que é a sustentabilidade ambiental, faceta, aliás, bem visível em atractivos e spots que a região pode no futuro explorar melhor turisticamente. “Falo-vos, por exemplo, e para ilustrar esta ideia, da Companhia das Lezírias ou da Reserva Natural do Paul do Boquilobo, considerada pela UNESCO como Reserva da Biosfera”, refere.

O Ribatejo - região que oferece o mais completo retrato de Portugal - sublinha ainda outros atractivos de excelência que A ERTAR está a apoiar: a nobreza das suas quintas e a qualidade do vinho que aqui se produz; a diversidade gastronómica protagonizada por profissionais de grande valor, que alia o tradicional a uma leitura mais contemporânea; e a excelência do património construído e imaterial, à qual é preciso, contudo, dar maior intencionalidade turística.

São também estes alguns dos desafios que o Ribatejo tem pela frente para se afirmar como um destino turístico mais forte e afirmativo.