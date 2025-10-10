uma parceria com o Jornal Expresso
Especiais | 10-10-2025 19:00

Soluções Roques Vale do Tejo sempre ajustadas às necessidades dos clientes

Administrador da Roques Vale do Tejo, Frederico Roque, privilegia o contacto com os clientes
Empresa de Santarém, actualmente gerida por Frederico Roque, está ligada ao desenvolvimento da região, ao crescimento da economia e à minimização dos impactos ambientais.

A Roques Vale do Tejo trabalha essencialmente no Ribatejo e norte de Lisboa para todos os tipos de clientes, nomeadamente particulares, empresas regionais e multinacionais. As suas mais--valias são a disponibilidade, a seriedade, a competência e a proximidade, bem como a relação cordial que consegue estabelecer com os clientes.
O bom ambiente que a empresa promove entre os seus profissionais é essencial para o seu funcionamento. Todos os colaboradores sabem com o que contam, porque todos se conhecem e porque as suas opiniões e sugestões são bem acolhidas pela administração e têm contribuído, diversas vezes, para a alteração de alguns procedimentos.
A Roques Vale do Tejo, SA, em Santarém, que comercializa e dá assistência técnica a automóveis das marcas Renault e Dacia, teve a sua origem numa empresa de camionagem formada por José Roque Dias em 1926, a qual esteve na génese da Camionagem Ribatejana e da ligação à marca Renault, da qual é o distribuidor mais antigo da Península Ibérica.
A empresa sempre esteve na família e o actual administrador, Frederico Roque, que pertence à quarta geração, nasceu e cresceu naquele ambiente, para onde era encaminhado frequentemente, provavelmente já a pensar no que acabou por se concretizar.
A Roques Vale do Tejo é uma das que mais vende veículos híbridos e eléctricos tendo campanhas regulares para facilidade de aquisição. O volume de vendas nesse segmento tem crescido e para responder à tendência a empresa instalou em Santarém um carregador 24 horas acessível ao público. A permanente atenção à evolução do mercado e às necessidades das pessoas é uma das vantagens da empresa. No século passado, quando surgiram as empresas que estão na origem da Roques Vale do Tejo, SA, os automóveis individuais eram uma quase raridade e daí que o investimento tivesse sido nos transportes públicos.
Quando os automóveis se tornaram mais acessíveis passou a comercializá-los e ligou-se a grandes marcas, passando a fornecer um produto de primeira necessidade, uma vez que o automóvel é essencial para a vida moderna.
O actual administrador conhece bem as necessidades dos seus clientes e potenciais clientes e daí as múltiplas soluções que disponibiliza, contribuindo para o desenvolvimento da região, o crescimento da economia e a minimização dos impactos ambientais.
As questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental são cada vez mais importantes e a empresa procura minimizar diariamente os impactos da sua actividade, quer através do cumprimento da legislação e regulamentos quer através de iniciativas próprias. A Roques Vale do Tejo tem quatro estabelecimentos comerciais, cerca de 55 colaboradores e estima vender mais de mil viaturas novas e 300 usadas. A empresa, que está com os olhos postos no futuro e preparada para novos investimentos, tem um volume de negócios de 25 milhões de euros.

