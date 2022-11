350 profissionais de saúde participam nas Jornadas de Cardiologias de Santarém

As XXVII Jornadas de Cardiologias de Santarém foram um sucesso e serviram para cerca de 350 profissionais de saúde actualizarem os seus conhecimentos que vai permitir a melhoria das práticas diárias nos hospitais, clínicas e centros de saúde. Quem o diz é Vítor Martins, director do Serviço de Cardiologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS), em conversa com O MIRANTE no último dia do evento, que se realizou no CNEMA a 24 e 25 de Novembro e trouxe pessoas de várias zonas do país.

O evento destinou-se a médicos, enfermeiros e técnicos de cardiopneumologia e foi precedido de um curso pré-congresso para médicos sobre a temática da doença coronária – abordagem prática

A iniciativa só termina no final do dia desta sexta-feira, 25 de Novembro. Da parte da tarde vão realizar-se cerca de uma dezena de painéis.



Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.