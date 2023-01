Empresa instala-se em Benavente para produzir hidrogénio verde com apoio do PRR

O primeiro-ministro esteve na fábrica da Fusion Fuel onde se estão a produzir electrolisadores, dispositivos que permitem produzir hidrogénio. O objetivo é criar entre 350 a 400 postos de trabalho até 2024, num projecto co-financiado pela União Europeia no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O primeiro-ministro, António Costa visitou em Benavente, na terça-feira, uma das empresas contempladas com financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Fusion Fuel, localizada no Parque Industrial de Vale Tripeiro, produz hidrogénio verde. Para já a unidade de produção de electrolisadores, dispositivos que permitem produzir hidrogénio por meio de processos químicos, tem 60 trabalhadores, que produzem 20 megawatts anuais de energia verde.

O CEO da Fusion Fuel, Frederico Figueira de Chaves, em declarações a O MIRANTE, diz que o objectivo é até ao final do ano aumentar a produção para 100 megawatts. “Até ao final de 2025 o objetivo é também subir para 400 a 500 megawatts e aumentar os postos de trabalho para 350 a 400 em 2024, só na fábrica de Benavente”, realça.

António Costa destacou que uma das premissas para aprovação das candidaturas da agenda mobilizadora, como o caso da Fusion Fuel, é a criação de produtos novos e inovadores. A verba para o conjunto de investimentos deste consórcio empresarial totaliza 22 milhões de euros, sendo que dessa fatia, 8 milhões e 700 mil euros são para investigação e inovação. 136 milhões de euros do PRR, o projecto mais alargado, prevê a implementação de 606 megawatts de potência instalada de hidrogénio, que ainda está em apreciação pelo IPCEI – Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu.

O edifício industrial, onde agora é produzida energia verde, estava desactivado há 10 anos, e foi comprado este mês pelo fundo francês Corum Eurion por dez milhões de euros.