Emblema de Vialonga vence na inauguração do relvado

Com a casa cheia, o Grupo Desportivo de Vialonga não facilitou e inaugurou o seu novo relvado com uma goleada de 6 bolas a zero frente ao Recreios Desportivos do Algueirão, na tarde de 22 de Janeiro. Ricardo Antunes, presidente do clube foi acompanhado por Fernando Paulo Ferreira, presidente do município, João Pedro Baião, vereador com a vertente desportiva e João Tremoço, autarca de Vialonga no descerrar da placa do campo. Numa inauguração que encheu as bancadas com mais de 500 pessoas, houve ainda espaço para a bênção oficial do novo relvado e a entrega de lembranças por parte do presidente do clube. Numa tarde que se mostrou de feição para a equipa da casa, os presentes tiveram ainda direito a música e o já tradicional porco no espeto.