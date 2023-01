Grupo Desportivo de Vialonga tem novo relvado

Foi com uma vitória expressiva de seis a zero frente ao Recreios Desportivos do Algueirão que o Grupo Desportivo de Vialonga inaugurou o novo relvado sintético na tarde de Domingo, 22 de Janeiro.

Momentos antes da equipa entrar em campo foi descerrada a placa comemorativa do novo relvado sintético que era há muito uma aspiração do clube.

A inauguração encheu as bancadas com mais de cinco centenas de espectadores e houve ainda tempo para a bênção do novo relvado e a entrega de lembranças por parte do presidente do clube.

Numa tarde que se mostrou de feição para a equipa da casa, os presentes tiveram ainda direito a música e o já tradicional porco no espeto.

