Sociedade Filarmónica Cartaxense organizou tarde de dança

A segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva decorreu no sábado, 30 de Setembro, no pavilhão do Inatel do Cartaxo.

A Sociedade Filarmónica Cartaxense organizou, com a ajuda da Câmara Municipal do Cartaxo, a segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva. O pavilhão do Inatel esteve bem composto durante toda a tarde de sábado, 30 de Setembro, com as escolas de dança desportiva da Associação de Dança Desportiva de Santarém (ADDS).