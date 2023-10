Inauguração da renovada Escola de Fazendas de Almeirim foi uma festa

A requalificação da Escola do segundo e terceiro ciclos de Fazendas de Almeirim foi inaugurada esta segunda-feira, 16 de Outubro, pelo ministro da Educação, num ambiente de festa que marcou um novo ciclo desta escola com 23 anos. Com a renovação do espaço, mudou também o nome do estabelecimento de ensino, que passa a chamar-se Salgueiro Maia. O ministro João Costa foi recebido em festa com actuações de folclore e teatro pelos alunos da escola, tendo também visitado a feira aberta à população que assinala o dia da alimentação.