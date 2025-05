Antigas camaratas militares vão ser residência para estudantes em Santarém

As antigas camaratas dos sargentos da Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, podem estar a acolher, dentro de um ano, mais de 130 alunos do Politécnico de Santarém. O auto de consignação da empreitada para requalificar e remodelar as amplas instalações de dois pisos foi assinado na manhã de 22 de Maio. O edifício é cedido pela Câmara de Santarém e a montagem do estaleiro deve começar em breve. As obras têm um prazo de execução previsto de 10 meses e foram adjudicadas à empresa Vomera por 3,5 milhões de euros, sendo financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência.